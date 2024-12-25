Отправлено: - 08:52

ПолиграфЪ Боярышников:

Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов,

Цитата:Ну что за бред?Самолёт шел на посадку в ГрозномВ этот момент в Грозном отражали атаку ДроновЛюди выживание в самолёте говорят о двух хлопках при посадке после чего самолёт резко набрал высотуВидимо с самолётом рядом дрон летел его подбили задев самолётДиспетчера направили самолёт в более безопасное место в Махачкалу а там самолёт отправила дальше а АктауЯ могу понять диспетчера в Грозном там ситуация опасная для посадкиА Махачкала то что не приняла? Почему отправили еле летящий самолёт через море к нам? Хотели чтобы все утонули?Лётчики дотянули и сделали все чтобы посадить самолётЕсть выжившиеА могло не быть