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Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50806
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале.
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Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 25.12.24 - 23:35
Цитата:
Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, что
Цитата:
Для меня лично абсолютно ничего не изменилось, страна живёт, в отпуски летают миллионы.
Да проблемы есть, но они решаемы. Те кто работает получает минималку в 12,41 евриков, это даже больше, чем я когда то начинал. И это нормально, особенно если вдвоём работаешь. Но многие этого не ценят, им всё и сразу подавай, дом построить, детей в сад определить. Скромнее жить нужно. Вобщем каждому своё.
ПС - и они прекрасно понимают, что такую медицину и уровень жизни, в Казахстане точно не получат, потому и не хотят обратно, плюс дети, уже адаптировались и имеют вполне себе безоблачное будущее.
А поплакаться в рубашку и обратно улететь, много не нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 01:07]
Добринцофф:
правда и обратно не хотят.
правда и обратно не хотят.
Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, что
Цитата:
Добринцофф:
,Германия уже не та,экономика стагнирует,заводы закрываются,высокая инфляция,но з\п при этом стоит на месте,назойливые эмигранты со всего мира.
,Германия уже не та,экономика стагнирует,заводы закрываются,высокая инфляция,но з\п при этом стоит на месте,назойливые эмигранты со всего мира.
Для меня лично абсолютно ничего не изменилось, страна живёт, в отпуски летают миллионы.
Да проблемы есть, но они решаемы. Те кто работает получает минималку в 12,41 евриков, это даже больше, чем я когда то начинал. И это нормально, особенно если вдвоём работаешь. Но многие этого не ценят, им всё и сразу подавай, дом построить, детей в сад определить. Скромнее жить нужно. Вобщем каждому своё.
ПС - и они прекрасно понимают, что такую медицину и уровень жизни, в Казахстане точно не получат, потому и не хотят обратно, плюс дети, уже адаптировались и имеют вполне себе безоблачное будущее.
А поплакаться в рубашку и обратно улететь, много не нужно.
[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 01:07]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10159
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 26.12.24 - 00:44
Цитата:
Да вроде норм.всё сложилось.
Ипотеку за свой личный дом уже выплатили,причём досрочно.
Дети уже взрослые,выучились, устроились, работают.
Дело в том ,что были времена получше чем сейчас,уровень жизни всё таки упал.
Эл-починно:
Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, что
Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, что
Да вроде норм.всё сложилось.
Ипотеку за свой личный дом уже выплатили,причём досрочно.
Дети уже взрослые,выучились, устроились, работают.
Дело в том ,что были времена получше чем сейчас,уровень жизни всё таки упал.
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 26.12.24 - 00:51
Цитата:
Тут да согласен, так он постоянно падает после развала СССР. Как не стало гегемона с правами на работу и жизнь достойную, так и на западе всё пошло вспять. Всё взаимосвязано. Тут ничего не поделаешь. Уже упоминал вроде, что ФРГ Адидас кроссовки можно было по ортопедическому рецепту получить, да и зубы лечили бесплатно. А сегодня по зубам можно распознать уровень жизни человека.
ПС - Кстати именно лживая партия во главе Меркель и твердила в своё время, что не допустит того, что бы общество можно было разделить по состоянию зубов. Но что то не срослось. Это существо за 16-ть лет практически уничтожило германию. И да небольшой кризис за прогнозирован, если снова найдутся идиоты, которые будут выбирать эту партию.
[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 02:09]
Добринцофф:
дело в том ,что были времена получше чем сейчас,уровень жизни всё таки упал.
дело в том ,что были времена получше чем сейчас,уровень жизни всё таки упал.
Тут да согласен, так он постоянно падает после развала СССР. Как не стало гегемона с правами на работу и жизнь достойную, так и на западе всё пошло вспять. Всё взаимосвязано. Тут ничего не поделаешь. Уже упоминал вроде, что ФРГ Адидас кроссовки можно было по ортопедическому рецепту получить, да и зубы лечили бесплатно. А сегодня по зубам можно распознать уровень жизни человека.
ПС - Кстати именно лживая партия во главе Меркель и твердила в своё время, что не допустит того, что бы общество можно было разделить по состоянию зубов. Но что то не срослось. Это существо за 16-ть лет практически уничтожило германию. И да небольшой кризис за прогнозирован, если снова найдутся идиоты, которые будут выбирать эту партию.
[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 02:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17334
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 26.12.24 - 08:44
Цитата:
Времена меняются
Цитата:
Основной рынок сбыта нашей руды была Россия
Цитата:
А где Германия живёт лучше?
В чем?
Это какой-то миф из 90ых
Тогда да
У нас света не было неделями а в Германии дороги с мылом мыли
Помню помню эти аргументы
А теперь то что лучше?
Машины у нас тут почти у всех
Дома,квартиры
Магазины ломятся от креветок и камчатских крабов
Воды лей в душе сколь угодно (чего нельзя в германии)
Развлекухи, рестораны
Дороги модернизируют
Даже автомобильные заводы открывают а у вас активно закрывают
Террористов у нас сажают а у вас пособия выдают им
Погода у нас даже лучше стала в отличии от Германии
Поэтому как бы, чем вы там понтуетесь?
Сидите не отсвечивайте
Сла посадили вас на попу точнее на свой сланцевый газ взамен российского
Теперь у вас тарифы и цены в магазине подскочили
Независимая эвропа))
Сабыр:
Ага,прям забоялись они нас,нах пошлют и дальше будут гнать через нас
Ага,прям забоялись они нас,нах пошлют и дальше будут гнать через нас
Времена меняются
Цитата:
Карачун:
Китай в том числе. И с ними мы благополучно жидко обделались самостоятельно, без участия РФ
Китай в том числе. И с ними мы благополучно жидко обделались самостоятельно, без участия РФ
Основной рынок сбыта нашей руды была Россия
Цитата:
Эл-починно:
Так вот, для одарённых особенных, Германия не владеет мировыми запасами, в отличие от Казахстана, газа и нефти. Но почему то всё равно живут лучше? Вопрос чисто риторический, что не так?
Так вот, для одарённых особенных, Германия не владеет мировыми запасами, в отличие от Казахстана, газа и нефти. Но почему то всё равно живут лучше? Вопрос чисто риторический, что не так?
А где Германия живёт лучше?
В чем?
Это какой-то миф из 90ых
Тогда да
У нас света не было неделями а в Германии дороги с мылом мыли
Помню помню эти аргументы
А теперь то что лучше?
Машины у нас тут почти у всех
Дома,квартиры
Магазины ломятся от креветок и камчатских крабов
Воды лей в душе сколь угодно (чего нельзя в германии)
Развлекухи, рестораны
Дороги модернизируют
Даже автомобильные заводы открывают а у вас активно закрывают
Террористов у нас сажают а у вас пособия выдают им
Погода у нас даже лучше стала в отличии от Германии
Поэтому как бы, чем вы там понтуетесь?
Сидите не отсвечивайте
Сла посадили вас на попу точнее на свой сланцевый газ взамен российского
Теперь у вас тарифы и цены в магазине подскочили
Независимая эвропа))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17334
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 26.12.24 - 08:46
Цитата:
Важный показатель достатка конечно) Цитата:
Детей в сад определить у вас по статье роскоши идёт? Цитата:
Поэтому борты заполненные нашим бывшими немцами из германии в Астану матаются зубы делать и операции по дешевке))
Эл-починно:
в отпуски летают миллионы.
в отпуски летают миллионы.
Важный показатель достатка конечно) Цитата:
Эл-починно:
дом построить, детей в сад определить. Скромнее жить нужно. Вобщем каждому своё.
дом построить, детей в сад определить. Скромнее жить нужно. Вобщем каждому своё.
Детей в сад определить у вас по статье роскоши идёт? Цитата:
Эл-починно:
они прекрасно понимают, что такую медицину и уровень жизни, в Казахстане точно не получат
они прекрасно понимают, что такую медицину и уровень жизни, в Казахстане точно не получат
Поэтому борты заполненные нашим бывшими немцами из германии в Астану матаются зубы делать и операции по дешевке))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6476
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 26.12.24 - 10:52
Про Германию и Рудный говорить ничего не буду, не хочу воздух сотрясать! Расскажу то, что вижу своими глазами, благо место моей работы сейчас прямо рядом. Аллюр и Киа это какой то человеческий муравейник, людей возят автобусами,как своими на которых написано технопарк, так и наемными, ещё на обычных много приезжают плюс на своих машинах. Корейцев тоже хватает, причем не боссы, которых возят, а среднее звено сами за рулём.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6476
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 26.12.24 - 10:54
Изменения можно проследить по одному зданию, было общежитие дизельного завода, потом стала злачной гостиницей"Звездная", теперь общежитие завода"Камлит"
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