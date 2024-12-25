Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау

Отправлено: - 22:29

Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов, поэтому на обшивке и на горизонтальном и вертикальном оперение в хвостовой части самолёта видны следы огневого воздействия с земли. Азербайджанские эксперты приступили к обследованию самолёта и выявили это. В интернете есть уже видио с места авиакатастрофы.