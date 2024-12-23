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≡ Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50805
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
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Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3802
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 25.12.24 - 23:35
#15
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Цитата:
Добринцофф:
правда и обратно не хотят.

Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, что
Цитата:
Добринцофф:
,Германия уже не та,экономика стагнирует,заводы закрываются,высокая инфляция,но з\п при этом стоит на месте,назойливые эмигранты со всего мира.

Для меня лично абсолютно ничего не изменилось, страна живёт, в отпуски летают миллионы.
Да проблемы есть, но они решаемы. Те кто работает получает минималку в 12,41 евриков, это даже больше, чем я когда то начинал. И это нормально, особенно если вдвоём работаешь. Но многие этого не ценят, им всё и сразу подавай, дом построить, детей в сад определить. Скромнее жить нужно. Вобщем каждому своё.

ПС - и они прекрасно понимают, что такую медицину и уровень жизни, в Казахстане точно не получат, потому и не хотят обратно, плюс дети, уже адаптировались и имеют вполне себе безоблачное будущее.
А поплакаться в рубашку и обратно улететь, много не нужно.

[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 01:07]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10159
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 26.12.24 - 00:44
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Вот с этого и нужно начинать, если у кого то что то не сложилось или пошло не так как хотелось, это далеко ещё не факт, что

Да вроде норм.всё сложилось.
Ипотеку за свой личный дом уже выплатили,причём досрочно.
Дети уже взрослые,выучились, устроились, работают.
Дело в том ,что были времена получше чем сейчас,уровень жизни всё таки упал.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3802
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 26.12.24 - 00:51
#17
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Цитата:
Добринцофф:
дело в том ,что были времена получше чем сейчас,уровень жизни всё таки упал.

Тут да согласен, так он постоянно падает после развала СССР. Как не стало гегемона с правами на работу и жизнь достойную, так и на западе всё пошло вспять. Всё взаимосвязано. Тут ничего не поделаешь. Уже упоминал вроде, что ФРГ Адидас кроссовки можно было по ортопедическому рецепту получить, да и зубы лечили бесплатно. А сегодня по зубам можно распознать уровень жизни человека.
ПС - Кстати именно лживая партия во главе Меркель и твердила в своё время, что не допустит того, что бы общество можно было разделить по состоянию зубов. Но что то не срослось. Это существо за 16-ть лет практически уничтожило германию. И да небольшой кризис за прогнозирован, если снова найдутся идиоты, которые будут выбирать эту партию.

[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2024 - 02:09]
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