Отправлено: - 22:09

saba:

США во главе с Трампом даже одну ,пусть и крупную китайскую фирму "Huawei " экономическими методами давления победить не смогли, не говоря уже о целой стране!

Цитата:Такой цели не было. Пару лет тому назад (2022г.), товарооборот Китая с Евросоюзом и США составил 1,6 трлн долларов, а Россией менее 200 млрд долларов, то есть 8 раз больше. Скорее всего ситуация кардинально не изменилась, огромную страну и 1,5 млрд населения нужно кормить и одевать и им потрясения не нужны.