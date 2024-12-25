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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6472
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:02
#511
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Цитата:
Эл-починно:
той моей фразе гнев?

Простите великодушно, что простое раздражение принял за гнев! Конечно, конечно украинцы никак не должны решать свою судьбу, за них это будут делать либо Россия либо США! Правильно я Вас понял?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3794
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:04
#512
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Цитата:
Kairat stayer:
Одним из важных пунктов, в случае перемирия, россияне просят чтобы сняли часть санкций.

Не исключено, но на мой взгляд, сценарий будет немного другой. Как вы любите говорит - поживём увидим! ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3794
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:07
#513
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В Германии Рождество, всех тех, кто в Казахстане его тоже отмечает - поздравляю!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6472
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:08
#514
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Цитата:
Kairat stayer:
Иран непримиримы враг Израиля и вышел на финишную прямую по разработке ядерного оружия (ЯО).

Для меня,что Израиль с ЯО, что Иран большой разницы не вижу. Почему то, кстати Обама допускал ядерную сделку при которой Иран владел бы лишь мирным атомом, а всё остальное находилось бы под жёстким контролем МАГАТЭ,при постепенном снятии санкций, а Трамп со своим эксцентричным поведением всё разрушил.А загнанная в угол крыса всегда очень опасна!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:09
#515
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Цитата:
saba:
США во главе с Трампом даже одну ,пусть и крупную китайскую фирму "Huawei " экономическими методами давления победить не смогли, не говоря уже о целой стране!


Такой цели не было. Пару лет тому назад (2022г.), товарооборот Китая с Евросоюзом и США составил 1,6 трлн долларов, а Россией менее 200 млрд долларов, то есть 8 раз больше. Скорее всего ситуация кардинально не изменилась, огромную страну и 1,5 млрд населения нужно кормить и одевать и им потрясения не нужны.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:13
#516
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Цитата:
saba:
Для меня,что Израиль с ЯО, что Иран большой разницы не вижу. Почему то, кстати Обама допускал ядерную сделку при которой Иран владел бы лишь мирным атомом, а всё остальное находилось бы под жёстким контролем МАГАТЭ, при постепенном снятии санкций, а Трамп со своим эксцентричным поведением всё разрушил. А загнанная в угол крыса всегда очень опасна!


Б.Обамы давно нет, нужно размышлять в сегодняшних реалиях, поддерживают террористов, значит получать по заслугам, другого варианта нет, от них исходит угроза. Опасность будет нейтрализована, выше отметил, что может сменится режим как в Сирии.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:16
#517
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так и вы изучайте мат часть! Успехов. В 1941-ом тоже вся Европа кричала Хайл Гитлер.

Ну зачем же врать.
Это кричала Германия, это кричали немцы, выбоавшие большинством Гитлера, это Родина твоя..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:17
#518
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Цитата:
Эл-починно:
Не исключено, но на мой взгляд, сценарий будет немного другой. Как вы любите говорит - поживём увидим!


Вот правильно, Скептик говорил, мол кто такие американцы, чтобы диктовать условия и в этом русле, конечно увидим! Даже Макс уже не пугает Европу апокалипсисом и ядерной зимой, говорит только при нападении применят ЯО, эквилибрист однако, переобулся налету :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:18
#519
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Так, товарищи мне уже нужно отдыхать, режим дня нужно соблюдать понимаете ли 8-) 8-) 8-) .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3794
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:19
#520
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Цитата:
111:

Изыди!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3794
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:22
#521
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Цитата:
111:
В здравом уме никто не пойдет никуда

А кто такие - в здравом уме? полтора метра в окружности и весом под 140 килограмм с ростом метр 65-ть? :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3794
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:26
#522
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, товарищи мне уже нужно отдыхать, режим дня нужно соблюдать понимаете ли .

Спокойной ночи и приятно было пообщаться.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:27
#523
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Цитата:
Эл-починно:
А кто такие - в здравом уме?

Ну ты пошел на могилу Алекса?
Да нет.
Я про таких как ты как раз.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:31
#524
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Цитата:
111:
Ну ты пошел

Изыди 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:33
#525
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Цитата:
Kairat stayer:
Даже Макс уже не пугает Европу апокалипсисом и ядерной зимой, говорит только при нападении применят ЯО, эквилибрист однако, переобулся налету .

Кто переобулся? С ЯО ниче не поменялось, риск как был, так и остаётся. Его применят при активной угрозе России, даже в ответ на конвенционное.
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