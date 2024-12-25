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≡ Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50805
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:44
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Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау. Это был борт авиакомпании Azerbaijan Airlines. По данным РГП "Казаэронавигация", самолёт объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3794
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 17:26
#15
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Цитата:
111:
Самолет умер, многие люди погибли, а ты им с издевкой вопросики хочешь позадавать?

Изыди!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42692
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 22:28
#16
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Самолет подбили нацисты с Украины?



Неподтвержденная информация.

Тут вот разбор полета


[Исправлено: 111, 25.12.2024 - 23:42]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2169
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 22:29
#17
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Очередной косяк россиян! В тумане перепутали самолёт с дроном и обстреляли с крупнокалиберных пулемётов, поэтому на обшивке и на горизонтальном и вертикальном оперение в хвостовой части самолёта видны следы огневого воздействия с земли. Азербайджанские эксперты приступили к обследованию самолёта и выявили это. В интернете есть уже видио с места авиакатастрофы.
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