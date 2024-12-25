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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6472
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:02
Цитата:
Простите великодушно, что простое раздражение принял за гнев! Конечно, конечно украинцы никак не должны решать свою судьбу, за них это будут делать либо Россия либо США! Правильно я Вас понял?
Эл-починно:
той моей фразе гнев?
той моей фразе гнев?
Простите великодушно, что простое раздражение принял за гнев! Конечно, конечно украинцы никак не должны решать свою судьбу, за них это будут делать либо Россия либо США! Правильно я Вас понял?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:04
Цитата:
Не исключено, но на мой взгляд, сценарий будет немного другой. Как вы любите говорит - поживём увидим!
Kairat stayer:
Одним из важных пунктов, в случае перемирия, россияне просят чтобы сняли часть санкций.
Одним из важных пунктов, в случае перемирия, россияне просят чтобы сняли часть санкций.
Не исключено, но на мой взгляд, сценарий будет немного другой. Как вы любите говорит - поживём увидим!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:07
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6472
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:08
Цитата:
Для меня,что Израиль с ЯО, что Иран большой разницы не вижу. Почему то, кстати Обама допускал ядерную сделку при которой Иран владел бы лишь мирным атомом, а всё остальное находилось бы под жёстким контролем МАГАТЭ,при постепенном снятии санкций, а Трамп со своим эксцентричным поведением всё разрушил.А загнанная в угол крыса всегда очень опасна!
Kairat stayer:
Иран непримиримы враг Израиля и вышел на финишную прямую по разработке ядерного оружия (ЯО).
Иран непримиримы враг Израиля и вышел на финишную прямую по разработке ядерного оружия (ЯО).
Для меня,что Израиль с ЯО, что Иран большой разницы не вижу. Почему то, кстати Обама допускал ядерную сделку при которой Иран владел бы лишь мирным атомом, а всё остальное находилось бы под жёстким контролем МАГАТЭ,при постепенном снятии санкций, а Трамп со своим эксцентричным поведением всё разрушил.А загнанная в угол крыса всегда очень опасна!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:09
Цитата:
Такой цели не было. Пару лет тому назад (2022г.), товарооборот Китая с Евросоюзом и США составил 1,6 трлн долларов, а Россией менее 200 млрд долларов, то есть 8 раз больше. Скорее всего ситуация кардинально не изменилась, огромную страну и 1,5 млрд населения нужно кормить и одевать и им потрясения не нужны.
saba:
США во главе с Трампом даже одну ,пусть и крупную китайскую фирму "Huawei " экономическими методами давления победить не смогли, не говоря уже о целой стране!
США во главе с Трампом даже одну ,пусть и крупную китайскую фирму "Huawei " экономическими методами давления победить не смогли, не говоря уже о целой стране!
Такой цели не было. Пару лет тому назад (2022г.), товарооборот Китая с Евросоюзом и США составил 1,6 трлн долларов, а Россией менее 200 млрд долларов, то есть 8 раз больше. Скорее всего ситуация кардинально не изменилась, огромную страну и 1,5 млрд населения нужно кормить и одевать и им потрясения не нужны.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:13
Цитата:
Б.Обамы давно нет, нужно размышлять в сегодняшних реалиях, поддерживают террористов, значит получать по заслугам, другого варианта нет, от них исходит угроза. Опасность будет нейтрализована, выше отметил, что может сменится режим как в Сирии.
saba:
Для меня,что Израиль с ЯО, что Иран большой разницы не вижу. Почему то, кстати Обама допускал ядерную сделку при которой Иран владел бы лишь мирным атомом, а всё остальное находилось бы под жёстким контролем МАГАТЭ, при постепенном снятии санкций, а Трамп со своим эксцентричным поведением всё разрушил. А загнанная в угол крыса всегда очень опасна!
Для меня,что Израиль с ЯО, что Иран большой разницы не вижу. Почему то, кстати Обама допускал ядерную сделку при которой Иран владел бы лишь мирным атомом, а всё остальное находилось бы под жёстким контролем МАГАТЭ, при постепенном снятии санкций, а Трамп со своим эксцентричным поведением всё разрушил. А загнанная в угол крыса всегда очень опасна!
Б.Обамы давно нет, нужно размышлять в сегодняшних реалиях, поддерживают террористов, значит получать по заслугам, другого варианта нет, от них исходит угроза. Опасность будет нейтрализована, выше отметил, что может сменится режим как в Сирии.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:16
Цитата:
Ну зачем же врать.
Это кричала Германия, это кричали немцы, выбоавшие большинством Гитлера, это Родина твоя..
Эл-починно:
Ну так и вы изучайте мат часть! Успехов. В 1941-ом тоже вся Европа кричала Хайл Гитлер.
Ну так и вы изучайте мат часть! Успехов. В 1941-ом тоже вся Европа кричала Хайл Гитлер.
Ну зачем же врать.
Это кричала Германия, это кричали немцы, выбоавшие большинством Гитлера, это Родина твоя..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:17
Цитата:
Вот правильно, Скептик говорил, мол кто такие американцы, чтобы диктовать условия и в этом русле, конечно увидим! Даже Макс уже не пугает Европу апокалипсисом и ядерной зимой, говорит только при нападении применят ЯО, эквилибрист однако, переобулся налету .
Эл-починно:
Не исключено, но на мой взгляд, сценарий будет немного другой. Как вы любите говорит - поживём увидим!
Не исключено, но на мой взгляд, сценарий будет немного другой. Как вы любите говорит - поживём увидим!
Вот правильно, Скептик говорил, мол кто такие американцы, чтобы диктовать условия и в этом русле, конечно увидим! Даже Макс уже не пугает Европу апокалипсисом и ядерной зимой, говорит только при нападении применят ЯО, эквилибрист однако, переобулся налету .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:18
Так, товарищи мне уже нужно отдыхать, режим дня нужно соблюдать понимаете ли .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:19
Цитата:
Изыди!
111:
Изыди!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:22
Цитата:
А кто такие - в здравом уме? полтора метра в окружности и весом под 140 килограмм с ростом метр 65-ть?
111:
В здравом уме никто не пойдет никуда
В здравом уме никто не пойдет никуда
А кто такие - в здравом уме? полтора метра в окружности и весом под 140 килограмм с ростом метр 65-ть?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:26
Цитата:
Спокойной ночи и приятно было пообщаться.
Kairat stayer:
Так, товарищи мне уже нужно отдыхать, режим дня нужно соблюдать понимаете ли .
Так, товарищи мне уже нужно отдыхать, режим дня нужно соблюдать понимаете ли .
Спокойной ночи и приятно было пообщаться.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:27
Цитата:
Ну ты пошел на могилу Алекса?
Да нет.
Я про таких как ты как раз.
Эл-починно:
А кто такие - в здравом уме?
А кто такие - в здравом уме?
Ну ты пошел на могилу Алекса?
Да нет.
Я про таких как ты как раз.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:31
Цитата:
Изыди
111:
Ну ты пошел
Ну ты пошел
Изыди
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 22:33
Цитата:
Кто переобулся? С ЯО ниче не поменялось, риск как был, так и остаётся. Его применят при активной угрозе России, даже в ответ на конвенционное.
Kairat stayer:
Даже Макс уже не пугает Европу апокалипсисом и ядерной зимой, говорит только при нападении применят ЯО, эквилибрист однако, переобулся налету .
Даже Макс уже не пугает Европу апокалипсисом и ядерной зимой, говорит только при нападении применят ЯО, эквилибрист однако, переобулся налету .
Кто переобулся? С ЯО ниче не поменялось, риск как был, так и остаётся. Его применят при активной угрозе России, даже в ответ на конвенционное.
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