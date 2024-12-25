Отправлено: - 16:33

saba:

Зачем лгать, когда любой житель приграничных областей,

saba:

неужели они думают, что мы живём в абсолютной изоляции и не видим, как что устроено у нас и у соседей!

saba:

и заведомо ставить свою репутацию под удар!

Цитата:Приграничных возможно и может, но много ли вообще, "приграничных"? И сильно ли они обладают "весом"?Цитата:Нет конечно! Они вообще об этом не думают. Им все предыдущие 30 с лишком лет наглядно показали что можно "втирать какую-то дичь" и пипл будет хавать и добавки спрашивать.Так нафига напрягаться, сочинять что-то правдоподобное? "И так сойдет!"Цитата:Чего, чего?Да вы весельчак! Сколько у нас во всяких разных гос и около структурах граждан с "ударенной" и неоднократно репутацией, я сейчас о понятии "ударения репутации" в нормальных условиях разумеется, и ничего с ними не сталось, цветут пуще прежнего. Они ж там все "без злого умысла". А "других писателей" у нас нет.