Отправлено: - 17:04

Сабыр:

как будто уже на полшишки аким области

Цитата:Ещё недавно когда была у них перепалка с акимом области на годовом отчёте управления в акимате, я подумал - или наверх собрался или совсем уходит - борзо отвечал Кумару..Отец его акимом города был, потом за Кулагиным поехал в Акмолу; дядя то же акимом города был, сенатором. Семейная династия гос.служащих. Дед - директорствовал в Камыстах.