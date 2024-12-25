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≡ Авторов фейков, которые использовали фото акима Рудного, полиция не нашла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50804
Авторов фейков, которые использовали фото акима Рудного, полиция не нашла
Отправлено: 25.12.24 - 18:12
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Об этом аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сообщил сегодня, 25 декабря, на брифинге в РСК. По его словам, полиция не смогла найти преступников, так как "серверы установлены не на территории Казахстана".
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7138
Re: Авторов фейков, которые использовали фото акима Рудного,...
Отправлено: 25.12.24 - 18:12
#1
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Цитата://Жундубаев не поверил этому сообщению.//

Странно люди спрашивают деньги в долг: - не звонят и лично с глазу на глаз не встречаются, а пишут. Пришла бы ножками в акимат, может и дал бы в долг.
Или это фейк - для форсу так сказать.?
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