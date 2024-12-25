Re: Авторов фейков, которые использовали фото акима Рудного,...

Отправлено: - 18:12

Цитата://Жундубаев не поверил этому сообщению.//



Странно люди спрашивают деньги в долг: - не звонят и лично с глазу на глаз не встречаются, а пишут. Пришла бы ножками в акимат, может и дал бы в долг.

Или это фейк - для форсу так сказать.?