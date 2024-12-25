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≡ Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50804
Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 11:49
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Акимы сменились в Костанайском, Сарыкольском и Джангельдинском районах. Всех их назначил аким Костанайской области Кумар Аксакалов по согласованию с районными маслихатами, сообщает пресс-служба главы региона.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
401
Re: Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 11:49
#1
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Сарыколь и Джангелды повезло, Костанайский район вечно в пролёте, десятилетиями не везёт затобольску
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
401
Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 11:56
#2
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Кого теперь в управление назначат :-x

[Исправлено: ОГПУ, 25.12.2024 - 13:51]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1578
Re: Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 12:52
#3
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Ох и взгляд у Олжаса :lol: как будто уже на полшишки аким области :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7138
Re: Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 17:04
#4
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Цитата:
Сабыр:
как будто уже на полшишки аким области


Ещё недавно когда была у них перепалка с акимом области на годовом отчёте управления в акимате, я подумал - или наверх собрался или совсем уходит - борзо отвечал Кумару..
Отец его акимом города был, потом за Кулагиным поехал в Акмолу; дядя то же акимом города был, сенатором. Семейная династия гос.служащих. Дед - директорствовал в Камыстах.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3664
Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 18:09
#5
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Цитата:
ACROS:
Отец его акимом города был,

История с Маратом и "маратодавкой" до сих пор не забыта :))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7138
Re: Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 18:14
#6
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Цитата:
юля елиссева:
История с Маратом и "маратодавкой


Я о чём то не знаю?
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