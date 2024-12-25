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≡ Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50804
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 10:29
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- Сразу скажу: сколько сотрудников будет сокращено – точного прогноза нет. Но здесь необходимо понимать, что технологии искусственного интеллекта в первую очередь смогут освободить сотрудников от повторяющихся задач и высвободить ресурсы, - высказался министр цифрового развития РК Жаслан МАДИЕВ.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
254
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 15:09
#15
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Цитата:
abaika95:
промт в чат


текст промта можно , если не тайна
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7138
Re: Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 17:20
#16
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Цитата:
maxsaf:
где необходим человеческий разум,



Надо Токаеву, с районного уровня до республиканского, посадить этот ИИ на гос.закупки и тендера, что бы не было: - "..без злого умысла...".
Сколько нар станет СВОБОДНЫМИ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3778
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 17:29
#17
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Цитата:
ACROS:
Сколько нар станет СВОБОДНЫМИ.

Ваши бы желания даб ну и далее по тексту...
Система с самообучением, чего не знала, научат. И всё пойдёт по накатанной. :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7138
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 17:50
#18
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Цитата:
Эл-починно:
И всё пойдёт по накатанной.


Что, ИИ больше будет брать??
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
254
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 18:08
#19
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В сообществе искусственного интеллекта Александр Жадан получил известность как первый россиянин, который написал и защитил дипломную работу с помощью ChatGPT.

Текст «Теоретические аспекты управления современной организацией» Александр составил за сутки, подставляя различные промпты в веб-версию сервиса

OpenAI.Опытом дипломник бакалавриата Российского государственного гуманитарного университета поделился в виде длинного треда в микроблоге.

Александр решился на подобное, поскольку не хотел ни писать сам, ни покупать написанный кем-то ещё текст. Необходимость что-то делать самому студент обратил в возможность научиться составлять запросы к ChatGPT.

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