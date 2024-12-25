Отправлено: - 18:08

В сообществе искусственного интеллекта Александр Жадан получил известность как первый россиянин, который написал и защитил дипломную работу с помощью ChatGPT.Текст «Теоретические аспекты управления современной организацией» Александр составил за сутки, подставляя различные промпты в веб-версию сервисаOpenAI.Опытом дипломник бакалавриата Российского государственного гуманитарного университета поделился в виде длинного треда в микроблоге.Александр решился на подобное, поскольку не хотел ни писать сам, ни покупать написанный кем-то ещё текст. Необходимость что-то делать самому студент обратил в возможность научиться составлять запросы к ChatGPT.