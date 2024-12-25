Отправлено: - 13:07

сайлау курманов:

самолёт никак не должен был лететь через Атырау,

Skeptic:

Вопрос: почему не вернули в Баку? Тоже туман?

Цитата:Актау. Не Атырау.Возможно вы не учитываете что земля таки круглая, и кратчайший прямой маршрут движения по воздуху не равен тому что вы видите на карте.Цитата:А вариант что топлива могло не хватить для возвращения в Баку не рассматривается? Могли просто выбрать ближайший способный принять судно такого типа