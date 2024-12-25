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≡ Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50803
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:44
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Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау. Это был борт авиакомпании Azerbaijan Airlines. По данным РГП "Казаэронавигация", самолёт объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7308
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:44
#1
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Специально по карте глянул,самолёт никак не должен был лететь через Атырау, Грозный совсем на другой стороне
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1578
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:49
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
лететь через Атырау

Вы не спец в этом,зачем эти глупые высеры?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1898
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 12:54
#3
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Поясняю:
Самолёт из-за тумана в Грозном направили в Махачкалу, а потом в Актау.
Вопрос: почему не вернули в Баку? Тоже туман?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1142
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 13:07
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
самолёт никак не должен был лететь через Атырау,

Актау. Не Атырау.
Возможно вы не учитываете что земля таки круглая, и кратчайший прямой маршрут движения по воздуху не равен тому что вы видите на карте.
Цитата:
Skeptic:
Вопрос: почему не вернули в Баку? Тоже туман?

А вариант что топлива могло не хватить для возвращения в Баку не рассматривается? Могли просто выбрать ближайший способный принять судно такого типа
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1898
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 15:52
#5
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Цитата:
Карачун:
топлива могло не хватить

Махачкала - Баку - 350км
Махачкала - Актау - 310км.
А с учётом того, что самолёт до Махачкалы не долетел, когда его направили в Актау, то разницы практически не было. А возможно, что до Баку было даже ближе, нежели до Актау.
Поэтому я и задаюсь этим вопросом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42686
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 15:54
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Специально по карте глянул,самолёт никак не должен был лететь через Атырау, Грозный совсем на другой стороне

Да, по дорожному навигатору тяжеловато
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42686
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 15:54
#7
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Зато наши казактар по русски как матерятся в роликах
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3773
Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 15:57
#8
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Тут интересно где он "поймал" птицу. На той высоте что летают самолёты, птиц не водится. Значит только при взлёте или посадке. И туман вообще в принципе не проблема для посадки самолёта.

[Исправлено: Эл-починно, 25.12.2024 - 16:58]
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Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
607
Re: Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау
Отправлено: 25.12.24 - 16:20
#9
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Цитата:
Эл-починно:
На той высоте что летают самолёты, птиц не водится.

К сведению: лебединые стаи фиксировали на высоте 8 000 метров.
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