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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 13:42
Или эти же самые аналитики рассказывают, как россияне и узбеки обкрадывают нас вывозя в баках своих автомобилей бензина и солярки какую то фантастическую сумму в литрах! Явно эта экспертиза к удорожанию топлива. Вот не читал ещё насколько по автогазу нас коварные соседи ущемили, там только упор, что у них дороже. Но наверное скоро выйдет аналитика как в бытовых газбаллонах вывозят миллиардами кубометров!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 13:46
Цитата:
saba:Вы напрасно кипятитесь. Во-первых о чем речь? Об абсолютных значениях в денежном выражении или относительном, выраженном в количестве фактов оплаты штрафа без привязки к оплачиваемым суммам? Ну а во-вторых вы разве не видите сколько .....болов всех мастей даже здесь, на не самом большом форуме? Неужели вам кажется странным что найдутся оные в масштабе целой страны?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 14:10
Всем доброго дня, мира, радости, терпения и хорошего настроения!
Цитата:
Какой ещё смысл? Дождитесь, команда Д.Трампа сказала же, что ежели кто-то из сторон будет недоговороспособным, тогда будут действовать с позиции силы.
[Исправлено: Kairat stayer, 25.12.2024 - 15:11]
Цитата:
maxsaf:
Дождитесь результатов, и смысл появится.
Дождитесь результатов, и смысл появится.
Какой ещё смысл? Дождитесь, команда Д.Трампа сказала же, что ежели кто-то из сторон будет недоговороспособным, тогда будут действовать с позиции силы.
[Исправлено: Kairat stayer, 25.12.2024 - 15:11]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 14:51
Цитата:
Действительно. Акрос мог бы че нибудь тоже устроить. Снять спортзал в городе и замутить футбол.
saba: Несерьёзно как то! Устроили бы уже кулачные бои КХ на КХ, всё веселее.Давным давно в старо-древние времена. Будучи студентом я летом подрабатывал в охране на полях иволга-холдинг. Вот эта компания от скуки устраивала бои без правил. По желанию. Я участвовал . А чё молодой, помахатся можно)).
Действительно. Акрос мог бы че нибудь тоже устроить. Снять спортзал в городе и замутить футбол.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:01
Цитата:
Я абсолютно спокоен. Меня просто интересует, неужели они думают, что мы живём в абсолютной изоляции и не видим, как что устроено у нас и у соседей! Зачем лгать, когда любой житель приграничных областей, может раскрыть эту ложь и заведомо ставить свою репутацию под удар!
Карачун:
Вы напрасно кипятитесь. Во-
Вы напрасно кипятитесь. Во-
Я абсолютно спокоен. Меня просто интересует, неужели они думают, что мы живём в абсолютной изоляции и не видим, как что устроено у нас и у соседей! Зачем лгать, когда любой житель приграничных областей, может раскрыть эту ложь и заведомо ставить свою репутацию под удар!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:03
Цитата:
saba:Можно замутить и среди форумчан футбол. Сделать две команды. Команда Зе. Команда Пу. Порубится в спортзале. кто кому больше голов наклепает? А девчат форумных пригласить в качестве поддержки на под танцовку можно в перерыве между таймом
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:04
Цитата:
Я ездил к другу в п.Приозерный, тогда ещё Убаганского района, там на мотоциклах и тракторах с соседнего поселка специально подраться приезжали.
Vit:
А чё молодой, помахатся можно)).
А чё молодой, помахатся можно)).
Я ездил к другу в п.Приозерный, тогда ещё Убаганского района, там на мотоциклах и тракторах с соседнего поселка специально подраться приезжали.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:06
Цитата:
Я за! Давно правда не играл,в 42 года последний раз.
Vit:
Можно замутить и среди форумчан футбол.
Можно замутить и среди форумчан футбол.
Я за! Давно правда не играл,в 42 года последний раз.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:07
Но как гитара показала, можно и через 20 лет всё вспомнить. Ты Виталий видел.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:47
Цитата:
В здравом уме никто не пойдет никуда
Vit:
Можно замутить и среди форумчан футбол. Сделать две команды. Команда Зе. Команда Пу.
Можно замутить и среди форумчан футбол. Сделать две команды. Команда Зе. Команда Пу.
В здравом уме никто не пойдет никуда
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