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≡ Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50803
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 10:29
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- Сразу скажу: сколько сотрудников будет сокращено – точного прогноза нет. Но здесь необходимо понимать, что технологии искусственного интеллекта в первую очередь смогут освободить сотрудников от повторяющихся задач и высвободить ресурсы, - высказался министр цифрового развития РК Жаслан МАДИЕВ.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
253
Искусственный интеллект начнет “увольнять“ госслужащих
Отправлено: 25.12.24 - 15:09
#15
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Цитата:
abaika95:
промт в чат


текст промта можно , если не тайна
Профайл
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