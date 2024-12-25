Отправлено: - 14:51

saba: Несерьёзно как то! Устроили бы уже кулачные бои КХ на КХ, всё веселее.

Цитата:Давным давно в старо-древние времена. Будучи студентом я летом подрабатывал в охране на полях иволга-холдинг. Вот эта компания от скуки устраивала бои без правил. По желанию. Я участвовал . А чё молодой, помахатся можно)).Действительно. Акрос мог бы че нибудь тоже устроить. Снять спортзал в городе и замутить футбол.