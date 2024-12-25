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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 32 из 32«1...303132
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 13:42
#466
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Или эти же самые аналитики рассказывают, как россияне и узбеки обкрадывают нас вывозя в баках своих автомобилей бензина и солярки какую то фантастическую сумму в литрах! Явно эта экспертиза к удорожанию топлива. Вот не читал ещё насколько по автогазу нас коварные соседи ущемили, там только упор, что у них дороже. Но наверное скоро выйдет аналитика как в бытовых газбаллонах вывозят миллиардами кубометров!
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 13:46
#467
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Цитата:
saba:
Вы напрасно кипятитесь. Во-первых о чем речь? Об абсолютных значениях в денежном выражении или относительном, выраженном в количестве фактов оплаты штрафа без привязки к оплачиваемым суммам? Ну а во-вторых вы разве не видите сколько .....болов всех мастей даже здесь, на не самом большом форуме? Неужели вам кажется странным что найдутся оные в масштабе целой страны?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6202
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 14:10
#468
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Всем доброго дня, мира, радости, терпения и хорошего настроения!

Цитата:
maxsaf:
Дождитесь результатов, и смысл появится.


Какой ещё смысл? Дождитесь, команда Д.Трампа сказала же, что ежели кто-то из сторон будет недоговороспособным, тогда будут действовать с позиции силы.

[Исправлено: Kairat stayer, 25.12.2024 - 15:11]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 14:51
#469
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Цитата:
saba: Несерьёзно как то! Устроили бы уже кулачные бои КХ на КХ, всё веселее.
Давным давно в старо-древние времена. Будучи студентом я летом подрабатывал в охране на полях иволга-холдинг. Вот эта компания от скуки устраивала бои без правил. По желанию. Я участвовал . А чё молодой, помахатся можно)).
Действительно. Акрос мог бы че нибудь тоже устроить. Снять спортзал в городе и замутить футбол.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:01
#470
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Цитата:
Карачун:
Вы напрасно кипятитесь. Во-

Я абсолютно спокоен. Меня просто интересует, неужели они думают, что мы живём в абсолютной изоляции и не видим, как что устроено у нас и у соседей! Зачем лгать, когда любой житель приграничных областей, может раскрыть эту ложь и заведомо ставить свою репутацию под удар!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:03
#471
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Цитата:
saba:
Можно замутить и среди форумчан футбол. Сделать две команды. Команда Зе. Команда Пу. Порубится в спортзале. :lol: кто кому больше голов наклепает? А девчат форумных пригласить в качестве поддержки на под танцовку можно в перерыве между таймом 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:04
#472
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Цитата:
Vit:
А чё молодой, помахатся можно)).

Я ездил к другу в п.Приозерный, тогда ещё Убаганского района, там на мотоциклах и тракторах с соседнего поселка специально подраться приезжали.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:06
#473
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Цитата:
Vit:
Можно замутить и среди форумчан футбол.

Я за! Давно правда не играл,в 42 года последний раз.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:07
#474
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Но как гитара показала, можно и через 20 лет всё вспомнить. Ты Виталий видел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 15:47
#475
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Цитата:
Vit:
Можно замутить и среди форумчан футбол. Сделать две команды. Команда Зе. Команда Пу.

В здравом уме никто не пойдет никуда
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Страница 32 из 32«1...303132
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