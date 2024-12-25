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≡ Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50802
Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 11:49
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Акимы сменились в Костанайском, Сарыкольском и Джангельдинском районах. Всех их назначил аким Костанайской области Кумар Аксакалов по согласованию с районными маслихатами, сообщает пресс-служба главы региона.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
401
Re: Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 11:49
#1
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Сарыколь и Джангелды повезло, Костанайский район вечно в пролёте, десятилетиями не везёт затобольску
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
401
Re: Новых акимов назначили в трех районах Костанайской области
Отправлено: 25.12.24 - 11:56
#2
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Международные отношения конечно очень нужная специальность в Затобольске
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