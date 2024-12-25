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≡ В утечке персональных данных казахстанцев виновата российская компания по продаже авиабилетов – Минцифры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50802
В утечке персональных данных казахстанцев виновата российская компания по продаже авиабилетов – Минцифры
Отправлено: 25.12.24 - 11:48
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В открытом доступе оказались имена, фамилии и номера документов граждан. Утечку данных казахстанцев с сайта по продаже авиабилетов объяснил председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1417
Re: В утечке персональных данных казахстанцев виновата...
Отправлено: 25.12.24 - 11:48
#1
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С такими дырами вообще опасно где-то какие-то данные оставлять - то на китайских серверах, то у российских компаний.
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