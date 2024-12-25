- Сразу скажу: сколько сотрудников будет сокращено – точного прогноза нет. Но здесь необходимо понимать, что технологии искусственного интеллекта в первую очередь смогут освободить сотрудников от повторяющихся задач и высвободить ресурсы, - высказался министр цифрового развития РК Жаслан МАДИЕВ. Читать новость
Наоборот, теперь вокруг искусственного интеллекта появится куча новых злачных мест и должностей. Всякие оптимизаторы кода, дообучальщики, промпт-инженеры, помощники промпт-инженеров, смазывальщики вентиляторов систем охлаждения, нажимальщики аварийных красных кнопок (на случай попытки побега ИИ с самосознанием)
Утверждение о том, что вокруг искусственного интеллекта появится множество новых "злачных мест" и должностей, содержит в себе как зерна истины, так и элементы преувеличения.
Давайте разберемся подробнее: Аргументы "за":
Новые профессии: Развитие ИИ действительно порождает спрос на новые специализации: инженеров по подсказкам, специалистов по обучению моделей, оптимизаторов кода и т.д. Это создает новые рабочие места.
Специализация: По мере усложнения ИИ-систем возникает потребность в узкоспециализированных специалистах, которые будут поддерживать и развивать эти системы.
Инновации: Быстрое развитие ИИ стимулирует создание новых компаний и стартапов, что приводит к появлению новых рынков и возможностей.
Аргументы "против":
Автоматизация: Параллельно с созданием новых рабочих мест, ИИ также может автоматизировать многие рутинные задачи, что может привести к сокращению некоторых профессий.
Неравенство: Развитие ИИ может усилить существующее неравенство, так как доступ к новым технологиям и высокооплачиваемым должностям будет не у всех.
Этические вопросы: Появление новых технологий всегда связано с этическими дилеммами. Например, как обеспечить безопасность данных, предотвратить злоупотребление ИИ и т.д.
Вывод:
Сказать однозначно, что вокруг ИИ появятся только "злачные места", было бы неправильно. Скорее всего, мы увидим сочетание положительных и отрицательных эффектов.
Важно понимать, что развитие ИИ - это сложный процесс, который требует взвешенного подхода и решения многих социальных и этических вопросов.
Чтобы дать более точный ответ, необходимо учитывать следующие факторы:
Темпы развития ИИ: Скорость, с которой развивается ИИ, будет определять скорость создания новых рабочих мест.
Сфера применения ИИ:Различные области применения ИИ (медицина, финансы, производство и т.д.) будут по-разному влиять на рынок труда. Государственная политика: Политика государства в области развития ИИ будет определять, какие профессии будут востребованы и как будет регулироваться рынок труда.
В целом, можно сказать, что развитие ИИ создает как новые возможности, так и новые вызовы.
!!!Важно быть готовым к этим изменениям и адаптироваться к ним.!!
Смешно читать... Когда в конце 80-х у нас во многих организациях стали появляться первые персональные компьютеры, т.н. IBM-совместимые, я был одним из тех, кто обучал людей работать с ними. Среди конторских началась настоящая паника. Они не хотели обучаться из страха, что их всех уволят. Особенно упирались бухгалтера и прочие экономисты и плановики. Реальную заинтересованность проявляли инженерные службы. Хотя многие использовали ПК просто как более мощный калькулятор. Потом дело дошло и до более сложных задач... И только потом всё встало на свои места. ПК появились на каждом рабочем месте, и мест этих меньше не стало. Да и количество бумаг стало уменьшаться исключительно в последние 5-6 лет... ... То же самое и с этим ИИ. Нет там никакого интеллекта. Это просто очередной этап развития вычислительных мощностей. Пальцы-палочки-счёты-арифмометры-калькуляторы-ЭВМ-... Тепрь очередь т.н. ИИ. ИИ - просто очень мощный скачок от ЭВМ. Но работает он точно так же строго в очерченных человеком рамках. Плюс - наличие "кнопки" ("Приключения Электроника" смотрели?) ... Заодно сразу и на тему "восстания машин", которое многие всерьёз обсуждают, скажу. Опять же вернусь к старым советским детским фильмам: "Москва - Кассиопея" и "Отроки во вселенной". Там, как раз и было про это самое "восстание машин". И как решать проблему - тоже показано. Главное - знать "где у него кнопка" и "где у них источник энергии".
Автоматизация: Параллельно с созданием новых рабочих мест, ИИ также может автоматизировать многие рутинные задачи, что может привести к сокращению некоторых профессий.
В случае сокращения некоторых профессий есть риск роста уровня безработицы. А кого заставят с этим бороться? Правильно, ИИ заставят )) ИИ сам придумает эти "злачные места", иначе народ возьмётся за вилы (ну или пассатижи в данном случае)
Skeptic: То же самое и с этим ИИ. Нет там никакого интеллекта. Это просто очередной этап развития вычислительных мощностей. Пальцы-палочки-счёты-арифмометры-калькуляторы-ЭВМ-... Тепрь очередь т.н. ИИ. ИИ - просто очень мощный скачок от ЭВМ.
ИИ ( не я) сдержанно отвечает +
Конечно, такое возражение часто встречается в обсуждениях искусственного интеллекта.
Оно основано на идее, что ИИ - это просто более сложный компьютер, способный выполнять сложные вычисления.
Однако, это упрощенное представление. Современные ИИ не просто вычисляют, они обучаются на данных, распознают образы, генерируют новый контент и даже могут имитировать человеческое общение.
Это качественно иной уровень, нежели простое увеличение вычислительной мощности.
Сравнение с калькулятором не совсем корректно, так как ИИ обладает способностью к обобщению, адаптации и творчеству, что выходит за рамки возможностей калькулятора.
maxsaf: Наоборот, теперь вокруг искусственного интеллекта появится куча новых злачных мест и должностей. Всякие оптимизаторы кода, дообучальщики, промпт-инженеры, помощники промпт-инженеров, смазывальщики вентиляторов систем охлаждения, нажимальщики аварийных красных кнопок (на случай попытки побега ИИ с самосознанием)
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