Отправлено: - 21:55

111:

Это же Великий праздник. У вас украинуев нет такого что ли? Зеленский кстати вас поздравил уже.

Цитата:Ну если ты веришь в Иисуса Христа - то можешь отметить его очередной день рождения. Для меня это просто ещё один день.