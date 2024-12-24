НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 31 из 31«1...293031
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:34
#451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что там, Рождество началось или нет?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:37
#452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну что там, Рождество началось или нет?

Тебе зачем?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:39
#453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тебе зачем?

Это же Великий праздник.
У вас украинуев нет такого что ли?
Зеленский кстати вас поздравил уже.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:40
#454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или тебе лучше ссаться от ценников по казахски?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:55
#455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это же Великий праздник. У вас украинуев нет такого что ли? Зеленский кстати вас поздравил уже.

Ну если ты веришь в Иисуса Христа - то можешь отметить его очередной день рождения. Для меня это просто ещё один день.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:57
#456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Или тебе лучше ссаться от ценников по казахски?

Не знаю, не пробовал. Как ощущения?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:06
#457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Президент Зеленский , конечно, бывший клоун, но ЗАКОННО избранный Президент своей страны- как можно сомневаться в его ЛЕГИТИМНОСТИ.

Предлагаю перейти во флуд, на нас уже там косо смотрят. По поводу легитимности: срок его полномочий давно закончился.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:11
#458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Или ДВА по ДЕВЯТЬ граммов или ДВА ледоруба. Более РЕАЛЬНЫЕ и МЕНЕЕ - ЗАТРАТНЫЕ для бюджета как США, как Евросоюза так и для России.

Ещё один фантаст :-x
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:22
#459
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Тогда в чём СМЫСЛ и ЗНАЧЕНИЕ этой путинской СВО ???- вот так просто загубить жизнь МИЛЛИОНОВ и МИЛЛИОНОВ людей и РАЗРУШИТЬ города и сёла ??

Дождитесь результатов, и смысл появится.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:22
#460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По поводу легитимности:


Мы, вернее наша власть, не знают что это такое: - у нас ВСЕ выборы, как правило- и ДОСРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ.

Насколько я в курсе: в связи с ЧС( на Украине обстановка ЧС) и обьявил об этом Парламент- Рада - полномочия Президента в связи с ЧС законно - ПРОДЛЕННЫ. Так что всё - ЗАКОННО.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:24
#461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Насколько я в курсе: в связи с ЧС( на Украине обстановка ЧС) и обьявил об этом Парламент- Рада - полномочия Президента в связи с ЧС законно - ПРОДЛЕННЫ. Так что всё - ЗАКОННО.

Ну само собой, законами же можно крутить как вздумается, их даже пишут на лету.

[Исправлено: maxsaf, 25.12.2024 - 11:24]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:33
#462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
смысл появится.


Вы сегодня - явно не в форме или же - понимание мирового отрицание этого СВО и вообще путинского режима власти в этой части его политики..

Засим, прекращаю писанину: - выезжаю в степь - пострелять из ружья по БУТЫЛКАМ, развеятся. Скучно становится.

[Исправлено: ACROS, 25.12.2024 - 11:36]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 11:12
#463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
понимание мирового отрицание этого СВО и вообще путинского режима власти в этой части его политики..

Чего? Это ещё что за поток сознания?
Профайл
Страница 31 из 31«1...293031
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS