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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:34
Ну что там, Рождество началось или нет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:37
Цитата:
Тебе зачем?
111:
Ну что там, Рождество началось или нет?
Ну что там, Рождество началось или нет?
Тебе зачем?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:39
Цитата:
Это же Великий праздник.
У вас украинуев нет такого что ли?
Зеленский кстати вас поздравил уже.
maxsaf:
Тебе зачем?
Тебе зачем?
Это же Великий праздник.
У вас украинуев нет такого что ли?
Зеленский кстати вас поздравил уже.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:40
Или тебе лучше ссаться от ценников по казахски?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:55
Цитата:
Ну если ты веришь в Иисуса Христа - то можешь отметить его очередной день рождения. Для меня это просто ещё один день.
111:
Это же Великий праздник. У вас украинуев нет такого что ли? Зеленский кстати вас поздравил уже.
Это же Великий праздник. У вас украинуев нет такого что ли? Зеленский кстати вас поздравил уже.
Ну если ты веришь в Иисуса Христа - то можешь отметить его очередной день рождения. Для меня это просто ещё один день.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 21:57
Цитата:
Не знаю, не пробовал. Как ощущения?
111:
Или тебе лучше ссаться от ценников по казахски?
Или тебе лучше ссаться от ценников по казахски?
Не знаю, не пробовал. Как ощущения?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:06
Цитата:
Предлагаю перейти во флуд, на нас уже там косо смотрят. По поводу легитимности: срок его полномочий давно закончился.
ACROS: Президент Зеленский , конечно, бывший клоун, но ЗАКОННО избранный Президент своей страны- как можно сомневаться в его ЛЕГИТИМНОСТИ.
Предлагаю перейти во флуд, на нас уже там косо смотрят. По поводу легитимности: срок его полномочий давно закончился.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:11
Цитата:
Ещё один фантаст
ACROS:
Или ДВА по ДЕВЯТЬ граммов или ДВА ледоруба. Более РЕАЛЬНЫЕ и МЕНЕЕ - ЗАТРАТНЫЕ для бюджета как США, как Евросоюза так и для России.
Или ДВА по ДЕВЯТЬ граммов или ДВА ледоруба. Более РЕАЛЬНЫЕ и МЕНЕЕ - ЗАТРАТНЫЕ для бюджета как США, как Евросоюза так и для России.
Ещё один фантаст
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:22
Цитата:
Дождитесь результатов, и смысл появится.
ACROS: Тогда в чём СМЫСЛ и ЗНАЧЕНИЕ этой путинской СВО ???- вот так просто загубить жизнь МИЛЛИОНОВ и МИЛЛИОНОВ людей и РАЗРУШИТЬ города и сёла ??
Дождитесь результатов, и смысл появится.
A
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:22
Цитата:
Мы, вернее наша власть, не знают что это такое: - у нас ВСЕ выборы, как правило- и ДОСРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ.
Насколько я в курсе: в связи с ЧС( на Украине обстановка ЧС) и обьявил об этом Парламент- Рада - полномочия Президента в связи с ЧС законно - ПРОДЛЕННЫ. Так что всё - ЗАКОННО.
maxsaf:
По поводу легитимности:
По поводу легитимности:
Мы, вернее наша власть, не знают что это такое: - у нас ВСЕ выборы, как правило- и ДОСРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ.
Насколько я в курсе: в связи с ЧС( на Украине обстановка ЧС) и обьявил об этом Парламент- Рада - полномочия Президента в связи с ЧС законно - ПРОДЛЕННЫ. Так что всё - ЗАКОННО.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:24
Цитата:
Ну само собой, законами же можно крутить как вздумается, их даже пишут на лету.
[Исправлено: maxsaf, 25.12.2024 - 11:24]
ACROS:
Насколько я в курсе: в связи с ЧС( на Украине обстановка ЧС) и обьявил об этом Парламент- Рада - полномочия Президента в связи с ЧС законно - ПРОДЛЕННЫ. Так что всё - ЗАКОННО.
Насколько я в курсе: в связи с ЧС( на Украине обстановка ЧС) и обьявил об этом Парламент- Рада - полномочия Президента в связи с ЧС законно - ПРОДЛЕННЫ. Так что всё - ЗАКОННО.
Ну само собой, законами же можно крутить как вздумается, их даже пишут на лету.
[Исправлено: maxsaf, 25.12.2024 - 11:24]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 10:33
Цитата:
Вы сегодня - явно не в форме или же - понимание мирового отрицание этого СВО и вообще путинского режима власти в этой части его политики..
Засим, прекращаю писанину: - выезжаю в степь - пострелять из ружья по БУТЫЛКАМ, развеятся. Скучно становится.
[Исправлено: ACROS, 25.12.2024 - 11:36]
maxsaf:
смысл появится.
смысл появится.
Вы сегодня - явно не в форме или же - понимание мирового отрицание этого СВО и вообще путинского режима власти в этой части его политики..
Засим, прекращаю писанину: - выезжаю в степь - пострелять из ружья по БУТЫЛКАМ, развеятся. Скучно становится.
[Исправлено: ACROS, 25.12.2024 - 11:36]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.12.24 - 11:12
Цитата:
Чего? Это ещё что за поток сознания?
ACROS:
понимание мирового отрицание этого СВО и вообще путинского режима власти в этой части его политики..
понимание мирового отрицание этого СВО и вообще путинского режима власти в этой части его политики..
Чего? Это ещё что за поток сознания?
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