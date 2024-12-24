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≡ Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
Отправлено: 24.12.24 - 21:35
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- Они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии. В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы, - говорится в сообщении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Re: Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии -...
Отправлено: 24.12.24 - 21:35
#1
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Не пойму, почему крутым мужикам нельзя воевать где то?
Смотреть на не воюющую срамную армию уже как то поднадоело.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7117
Re: Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии -...
Отправлено: 24.12.24 - 21:42
#2
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Цитата:
111:
почему крутым мужикам нельзя воевать где то?


Интересно: - казахам можно и за Украину и за Россию воевать и им за это что то будет ?? И Россия и Украина - не террористические организации- нормальные страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
Отправлено: 24.12.24 - 22:07
#3
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Цитата:
ACROS:
Интересно: - казахам можно и за Украину и за Россию воевать и им за это что то будет ?

Если принял гражданство России, то спокойно можно крутить дулю Казахстану и приезжая, посмеиваться.
Мой племяш уже на пенсиию то ли в 30, что не верится, то ли в 35 уходит.
Вот так Путин отплачивает военным, которые честно бомбят украинцев ради Путина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
Отправлено: 24.12.24 - 22:10
#4
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И денег у него так много, что когда его там в тундре, а, в Тюмени мать что то отказалась вести его, он просто чтоб доехать, купил в каком то ларьке новую Ниву,и доехав, полетел куда то дальше.
Не помню что за история, по пьяне мне говорили недавно сородичи, надо спросить.
Воевать есть за что, и война это прекрасно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7307
Re: Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии -...
Отправлено: 24.12.24 - 23:54
#5
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Воевать есть за что, и война это прекрасно
Очередной выкрутас от поедателя ляшки от самки конины проживающии со своей домработницей-кухаркой,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25720
Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
Отправлено: 25.12.24 - 02:08
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Очередной выкрутас

Вы какой-то не свой. Своим он нравится. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
Отправлено: 25.12.24 - 02:11
#7
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