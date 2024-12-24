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≡ Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой в интернете 16 декабря
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой в интернете 16 декабря
Отправлено: 24.12.24 - 17:29
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Казахстанцы жаловались на отсутствие доступа или слабую скорость интернета. Министр цифрового развития отметил, что не имеет информации о том, что интернет замедляли специально.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1103
Re: Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой...
Отправлено: 24.12.24 - 17:29
#1
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Что мешает замедлить без информации?)))
Абсолютно каждый год на такие праздники вылетает интернет. И как всегда они не при делах. Парадокс. А кто ж тогда? Нагибайте Казахтелеком)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7117
Re: Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой...
Отправлено: 24.12.24 - 20:24
#2
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Цитата:
vofkakst:
А кто ж тогда?



Как будто вы не знаете- наверное - спецслужбы.
Старый армейский принцип: - лучше перебдеть чем недобдеть.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42682
Re: Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой...
Отправлено: 24.12.24 - 21:37
#3
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Моя без Тик Тока скучала несколько дней, в Инстаграмме там как то все серьезней что ли.
А я в Инсте зависал и ничего..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7307
Re: Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой...
Отправлено: 24.12.24 - 23:57
#4
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Ох и врунишки же эти чиновники,врут и улыбаются
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