Отправлено: - 22:07

ACROS:

Интересно: - казахам можно и за Украину и за Россию воевать и им за это что то будет ?

Цитата:Если принял гражданство России, то спокойно можно крутить дулю Казахстану и приезжая, посмеиваться.Мой племяш уже на пенсиию то ли в 30, что не верится, то ли в 35 уходит.Вот так Путин отплачивает военным, которые честно бомбят украинцев ради Путина.