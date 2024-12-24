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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54609 Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени, - ответил аким.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54609 Но, конечно, это не должно быть волевым решением одного человека, тем более акима. Есть старейшины, есть старожилы, есть депутаты. Здесь нужно обсуждать. Конечно, я против того, чтобы в рабочее время работники бюджетной сферы этим занимались.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54609 Конечно, я против того, чтобы в рабочее время работники бюджетной сферы этим занимались.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54609 одна корреспондент рассказала Аксакалова, что его недавно засняли прогуливающимся по Костанаю, и пользователи соцсетей удивились, что высокопоставленный чиновник не на авто, а на своих двоих.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54609 Работа идёт. Там будет центр для детей от 1,5 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с психоневрологическими расстройствами. На 60 детей рассчитан. Летом должны будем завершить работы.Источник:

Цитата:не область а активисты-провокаторы которые инициировали перевод а теперь в кустах сидятих поддержал депутат от Костанайской области (один)но не область радостно бегая по улицам ЗА выкрикивалаи сейчас паритет примерно 50 на 50 противников переводааким зря на себя взял инициативу отвечать за всех на общественный вопросего тут небыло при бурных осбужденияхмог сказать что это было до негорешение принимали депутаты по запросу активистовесть недовольные есть согласные с переводомдело общественное и точка.нетвысказался теперь его по стране и в пабликах противников перевода особенно в вко костерят на ровне с абилемЦитата:тоесть собрались старейшины, депутаты и сторожилы и решают насущный вопрос районасколько акиматовкие работники должны баурсаков напечь для рекордавот пусть старейшины депутаты и сторожилы (часто это одни и те же люди) собираются и пекут,пекут,пекут а акимат работу работаетЦитата:также надо быть против чтобы бюджетники в свое свободное время по прихоти акима занимались ерундой всякой вот тогда "рекорды" эти сразу прекратятсяЦитата:вот когда его снимать не будута его хождение пешком по городу стает обыденным делом то тогда такие вопросы журналисты не будут на брифингах задаватьа пока видимо нонсенсЦитата:вот пока за два года именно это жирно в плюс акимуотказался от старой советской резиденции где жили все советские бонзы и областные акимы в пользу детей.