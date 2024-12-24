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≡ Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
Отправлено: 24.12.24 - 16:02
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В этом году жители области столкнулись со множеством событий и явлений. Одни находят их проблемными, другие - видят прогресс, а кому-то они просто подняли настроение на денёк. Но равнодушных найти сложно. Темы, которые вся область обсуждала целый год, на подведении его итогов припомнили журналисты главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17326
Re: Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница -...
Отправлено: 24.12.24 - 16:02
#1
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Цитата:
Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени, - ответил аким.

Источник:


не область а активисты-провокаторы которые инициировали перевод а теперь в кустах сидят
их поддержал депутат от Костанайской области (один)
но не область радостно бегая по улицам ЗА выкрикивала
и сейчас паритет примерно 50 на 50 противников перевода
аким зря на себя взял инициативу отвечать за всех на общественный вопрос
его тут небыло при бурных осбуждениях
мог сказать что это было до него
решение принимали депутаты по запросу активистов
есть недовольные есть согласные с переводом
дело общественное и точка.
нет
высказался теперь его по стране и в пабликах противников перевода особенно в вко костерят на ровне с абилем

Цитата:
Но, конечно, это не должно быть волевым решением одного человека, тем более акима. Есть старейшины, есть старожилы, есть депутаты. Здесь нужно обсуждать. Конечно, я против того, чтобы в рабочее время работники бюджетной сферы этим занимались.

Источник:


тоесть собрались старейшины, депутаты и сторожилы и решают насущный вопрос района
сколько акиматовкие работники должны баурсаков напечь для рекорда

вот пусть старейшины депутаты и сторожилы (часто это одни и те же люди) собираются и пекут,пекут,пекут а акимат работу работает

Цитата:
Конечно, я против того, чтобы в рабочее время работники бюджетной сферы этим занимались.

Источник:


также надо быть против чтобы бюджетники в свое свободное время по прихоти акима занимались ерундой всякой вот тогда "рекорды" эти сразу прекратятся

Цитата:
одна корреспондент рассказала Аксакалова, что его недавно засняли прогуливающимся по Костанаю, и пользователи соцсетей удивились, что высокопоставленный чиновник не на авто, а на своих двоих.

Источник:


вот когда его снимать не будут
а его хождение пешком по городу стает обыденным делом то тогда такие вопросы журналисты не будут на брифингах задавать
а пока видимо нонсенс

Цитата:
Работа идёт. Там будет центр для детей от 1,5 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с психоневрологическими расстройствами. На 60 детей рассчитан. Летом должны будем завершить работы.

Источник:


вот пока за два года именно это жирно в плюс акиму
отказался от старой советской резиденции где жили все советские бонзы и областные акимы в пользу детей.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
566
Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
Отправлено: 24.12.24 - 17:54
#2
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Опять никто не задал вопрос: Кто инициатор насчет застройки земель частников ради получения дохода застройщиками, которые возможно уже строили дома в районе Аэропорта, где в траншеи клали голые трубы отопления, чтобы из бюджета по-новой выкладывать деньги, то есть это прямая растрата государственных средств или диверсия? Чтобы бы он ответил! Ведь раздать, растратить бюджетные деньги легко, при маслихате, а ведь маслихат согласно ст.85 Конституции РК является выразителем воли населения соответствующей административно-территориальной единицы, то есть региона, который, при этом учитывая общегосударственные интересы, определяют меры, необходимые для реализации воли народа, контролируя их осуществление исполнительной властью. В этой статье прямо указано, что к ведению маслихатов относятся: осуществление в соответствии с законодательством Республики иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан, а не исполнительной власти, не бизнеса или монополистов, или латифундистов! Получается , что на самом деле, кроме журналистов, которые постоянно задают вопросы, никто не выражают волю, интересы населения области, куда как правило обращаются граждане! Хотя депутаты маслихата, которые избраны народным голосованием обязаны быть при рассмотрении отчетов руководителей местных исполнительных органов по вопросам, отнесенных законом к компетенции маслихата. Исполнительная власть для них подконтрольна и подотчетна.

[Исправлено: абике, 24.12.2024 - 18:59]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6439
Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
Отправлено: 24.12.24 - 19:53
#3
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Цитата:
abaika95:
примерно 50 на 50 противников перевода

В моём кругу общения всем абсолютно наплевать на сей животрепещущий вопрос! Наоборот недоумевают из за чего сыр- бор! Все хотят, чтобы не дёргали, было так, можно жить, сделали по другому, тоже пойдет, только не надо слишком часто!

[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 20:54]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6439
Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
Отправлено: 24.12.24 - 19:56
#4
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Цитата:
abaika95:
нонсен

Да нет, когда в центре жил часто видел как он на работу идёт! По Тауельсиздик (Тарана) обычно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7117
Re: Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница -...
Отправлено: 24.12.24 - 20:38
#5
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Цитата:
abaika95:
а активисты-провокаторы которые инициировали перевод а теперь в кустах сидят их поддержал депутат от Костанайской области (один)

Цитата:
abaika95:
аким зря на себя взял инициативу отвечать за всех


Думаю, наоборот: - сперва у Ведлер ИНИЦИАТИВУ отобрал ПЕРЕОБУВШИЙСЯ на ходу депутатик Мажлиса; теперь инициативу и у Ведлер и у депутата отобрал аким.


Цитата:
saba:
всем абсолютно наплевать на сей животрепещущий вопрос!


В моём кругу ТОЖЕ абсалютно НАПЛЕВАТЬ : когда вставать и когда ложиться.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1609
Re: Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница -...
Отправлено: 24.12.24 - 21:50
#6
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на фото реально баурсаки???
:lol: :lol: :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1609
Re: Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница -...
Отправлено: 24.12.24 - 21:55
#7
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Цитата:
Если будет выбор проехать на машине или пойти пешком, выберу пешком пойти. Источник:

ну, с такими пробками на Алтынсарина, Баймагамбетова и Беды, как сегодня, лучше пешком ходить.:-x
Развивайте общественный транспорт, в конце-то концов!!!
Создайте коммунальное предприятие. В чем проблема?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7117
Re: Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница -...
Отправлено: 24.12.24 - 22:00
#8
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Цитата:
electro:
на фото реально баурсаки??


Нет, не бауырсаки, а вроде хрустки посыпанные сахаром.
Корреспондент наверное решил: - и так сойдёт.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1609
Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
Отправлено: 24.12.24 - 22:07
#9
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это, оказывается, "немецкие баурсаки"
какое они имеют отношение к казахским?
а, кстати, официального фото с мероприятия нет, стало быть, кое-кто явно "нажарил себе в карман"
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