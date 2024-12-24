Перевод времени, избиение фельдшера, детская больница - Какие вопросы задали акиму Костанайской области на подведении итогов года?
Отправлено: 24.12.24 - 16:02
В этом году жители области столкнулись со множеством событий и явлений. Одни находят их проблемными, другие - видят прогресс, а кому-то они просто подняли настроение на денёк. Но равнодушных найти сложно. Темы, которые вся область обсуждала целый год, на подведении его итогов припомнили журналисты главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ. Читать новость
не область а активисты-провокаторы которые инициировали перевод а теперь в кустах сидят их поддержал депутат от Костанайской области (один) но не область радостно бегая по улицам ЗА выкрикивала и сейчас паритет примерно 50 на 50 противников перевода аким зря на себя взял инициативу отвечать за всех на общественный вопрос его тут небыло при бурных осбуждениях мог сказать что это было до него решение принимали депутаты по запросу активистов есть недовольные есть согласные с переводом дело общественное и точка. нет высказался теперь его по стране и в пабликах противников перевода особенно в вко костерят на ровне с абилем
Цитата:
Но, конечно, это не должно быть волевым решением одного человека, тем более акима. Есть старейшины, есть старожилы, есть депутаты. Здесь нужно обсуждать. Конечно, я против того, чтобы в рабочее время работники бюджетной сферы этим занимались.
Опять никто не задал вопрос: Кто инициатор насчет застройки земель частников ради получения дохода застройщиками, которые возможно уже строили дома в районе Аэропорта, где в траншеи клали голые трубы отопления, чтобы из бюджета по-новой выкладывать деньги, то есть это прямая растрата государственных средств или диверсия? Чтобы бы он ответил! Ведь раздать, растратить бюджетные деньги легко, при маслихате, а ведь маслихат согласно ст.85 Конституции РК является выразителем воли населения соответствующей административно-территориальной единицы, то есть региона, который, при этом учитывая общегосударственные интересы, определяют меры, необходимые для реализации воли народа, контролируя их осуществление исполнительной властью. В этой статье прямо указано, что к ведению маслихатов относятся: осуществление в соответствии с законодательством Республики иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан, а не исполнительной власти, не бизнеса или монополистов, или латифундистов! Получается , что на самом деле, кроме журналистов, которые постоянно задают вопросы, никто не выражают волю, интересы населения области, куда как правило обращаются граждане! Хотя депутаты маслихата, которые избраны народным голосованием обязаны быть при рассмотрении отчетов руководителей местных исполнительных органов по вопросам, отнесенных законом к компетенции маслихата. Исполнительная власть для них подконтрольна и подотчетна.
В моём кругу общения всем абсолютно наплевать на сей животрепещущий вопрос! Наоборот недоумевают из за чего сыр- бор! Все хотят, чтобы не дёргали, было так, можно жить, сделали по другому, тоже пойдет, только не надо слишком часто!
ну, с такими пробками на Алтынсарина, Баймагамбетова и Беды, как сегодня, лучше пешком ходить. Развивайте общественный транспорт, в конце-то концов!!! Создайте коммунальное предприятие. В чем проблема?
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