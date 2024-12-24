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≡ Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2025 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2025 году
Отправлено: 24.12.24 - 21:42
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Сколько составят выплаты по системе обязательного социального медицинского страхования в 2025 году, рассказали в ФСМС. Основой для расчёта взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42681
Re: Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2025 году
Отправлено: 24.12.24 - 21:42
#1
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Не лечишься, но заплати.
И так везде, где содрать можно с народишка..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7117
Re: Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2025 году
Отправлено: 24.12.24 - 21:50
#2
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Цитата:
111:
Не лечишься, но заплати.


Не лечусь и не плачу- пенсионер.
Уже второй год не пью лекарства от сердца- вроде нормально, хожу много- двигаюсь, кровь разгоняю, но винцо и коньячёк - попиваю.
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