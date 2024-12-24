Отправлено: - 21:23

ACROS: вообще ни на мотор, ни на ходовку нагрузка не ощущается что 200 шёл, и в салоне тихо-тихо. И в управлении удобная и лёгкая; и реагирует руль мгновенно и послушно - не знаю почему у них аварии много.

Цитата:Потому что к этому набору нужны соответствующие дороги, навыки и обостренное чувство ответственности. Чего из перечисленного у нас в достатке? Особенно учитывая то, каким образом к нам попали эти "автомобили". Если бы еще на них бились дяди, которые пошли и купили их новыми за 40млн. не напрягаясь, которые 200 не ездят потому что уже везде куда хотели успели, можно было бы задаваться вопросами "а чой-то?". А когда их понабрали за ~10-ку да еще и в кредит, каких еще результатов можно было ожидать? Тот что мы наблюдаем и есть результат обладающий наибольшей вероятностью, так что все нормально. Я б куда больше удивлялся если бы на них не бились в изобилии.