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≡ Две ёлки и ледовый городок - Как готовятся к встрече Нового года в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Две ёлки и ледовый городок - Как готовятся к встрече Нового года в Рудном
Отправлено: 24.12.24 - 21:38
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Хотя рудненский Дед Мороз вышел к детям пешком, а не выехал на ретро-автомобиле, как в областном центре, в городе горняков постарались создать свою атмосферу праздника с фейерверком и разными инсталляциями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42679
Re: Две ёлки и ледовый городок - Как готовятся к встрече Нового...
Отправлено: 24.12.24 - 21:38
#1
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Рудный в корень убитый городишко, а вот празднования хорошие, чтоб народ пел и плясал до Наурыза..
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