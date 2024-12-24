Re: Министр цифрового развития Казахстана прокомментировал сбой...

Отправлено: - 17:29

Что мешает замедлить без информации?)))

Абсолютно каждый год на такие праздники вылетает интернет. И как всегда они не при делах. Парадокс. А кто ж тогда? Нагибайте Казахтелеком)