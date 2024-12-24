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≡ Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии - КНБ
Отправлено: 24.12.24 - 21:35
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- Они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии. В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы, - говорится в сообщении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42679
Re: Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии -...
Отправлено: 24.12.24 - 21:35
#1
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Не пойму, почему крутым мужикам нельзя воевать где то?
Смотреть на не воюющую срамную армию уже как то поднадоело.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7117
Re: Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии -...
Отправлено: 24.12.24 - 21:42
#2
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Цитата:
111:
почему крутым мужикам нельзя воевать где то?


Интересно: - казахам можно и за Украину и за Россию воевать и им за это что то будет ?? И Россия и Украина - не террористические организации- нормальные страны.
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