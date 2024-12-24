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≡ Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50799
Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция в Костанайской области
Отправлено: 24.12.24 - 13:29
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Гражданина ближнего зарубежья, который занимался пассажирскими перевозками, не имея на то соответствующих разрешений, задержали сотрудники полиции 20 декабря в Лисаковске.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1575
Re: Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция...
Отправлено: 24.12.24 - 13:29
#1
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Выщимите все эти капсулы смерти с дороги! Прям охоту на них устройте!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
399
Re: Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция...
Отправлено: 24.12.24 - 16:40
#2
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Водитель иностранец, поэтому и прищемили немного, местные гоняют как и раньше, никто их не ищет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6439
Re: Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция...
Отправлено: 24.12.24 - 20:05
#3
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Цитата:
Сабыр:
все эти капсулы смерти с дороги! Прям охоту на них устройте!

Мне интересно, они конструктивно Вас не устраивают? Отличная машина по моему, которая не виновата в том, кто у неё за рулём.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7116
Re: Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция...
Отправлено: 24.12.24 - 20:49
#4
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Цитата:
saba:
Отличная машина п


Летом знакомый дал порулить, с Айята до Рудного: - где то километров 20 шёл под 200 км/час- вообще ни на мотор, ни на ходовку нагрузка не ощущается что 200 шёл, и в салоне тихо-тихо.

И в управлении удобная и лёгкая; и реагирует руль мгновенно и послушно - не знаю почему у них аварии много. Может водилы такие.

Всё же умеют японцы делать. Тайота - это марка !!!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1139
Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция в Костанайской области
Отправлено: 24.12.24 - 21:23
#5
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Цитата:
ACROS: вообще ни на мотор, ни на ходовку нагрузка не ощущается что 200 шёл, и в салоне тихо-тихо. И в управлении удобная и лёгкая; и реагирует руль мгновенно и послушно - не знаю почему у них аварии много.
Потому что к этому набору нужны соответствующие дороги, навыки и обостренное чувство ответственности. Чего из перечисленного у нас в достатке? Особенно учитывая то, каким образом к нам попали эти "автомобили". Если бы еще на них бились дяди, которые пошли и купили их новыми за 40млн. не напрягаясь, которые 200 не ездят потому что уже везде куда хотели успели, можно было бы задаваться вопросами "а чой-то?". А когда их понабрали за ~10-ку да еще и в кредит, каких еще результатов можно было ожидать? Тот что мы наблюдаем и есть результат обладающий наибольшей вероятностью, так что все нормально. Я б куда больше удивлялся если бы на них не бились в изобилии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42679
Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция в Костанайской области
Отправлено: 24.12.24 - 21:31
#6
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Цитата:
Карачун:
когда их понабрали за ~10-ку да еще и в кредит,

По моему их за нал только набирали, где там, Грузия или Армения
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
245
Re: Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция...
Отправлено: 24.12.24 - 21:39
#7
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Цитата:
Карачун:
нужны соответствующие дороги, навыки и обостренное чувство ответственности.


Вы недооцениваете объективные ограничения праворульных автомобилей в странах с правосторонним движением. Безопасность на дорогах зависит не только от навыков и ответственности, но и от технической адаптации автомобиля (камеры, зеркала) и понимания ограничений видимости.
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