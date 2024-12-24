Отправлено: - 13:08

maxsaf:

Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться? Цитата: Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале. Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности

Цитата:Так это ещё смешнее получилосьМакс как всегда профан не видит дальше собственного носаТоесть в светском государстве где есть советы духовенства это духовенство не удосуживаются перед принятием очередной фетвы (закона) посоветоваться с государством?Завтра они джихад всех неверным обьявятА через неделю после робкой заявки прокуратура отозвут джихадА прецедент то создан уже))Коготочек запущенКавказ там радовался неимоверно что можно 4 жены брать (они и так там живут просто теперь официально было бы)А сейчас что Кавказ скажет? ПравильноРусские их задвигают с их традициями и ВеройДоколе? Доколе будем это терпетьРоссия страна бардакВсе делают что хотят плевав на законы и конституциюА раз так то крокусы там будут повторяться и повторятся