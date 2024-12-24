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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:19
Цитата:
Нет, не так, я не торговец, и уж тем более не б/у железа.
ACROS:
мелкий торговец железа, причём б/у, не так разве ?
мелкий торговец железа, причём б/у, не так разве ?
Нет, не так, я не торговец, и уж тем более не б/у железа.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:20
Цитата:
Вот мне нужен, я и ловлю ))
Карачун:
Вот вам нужен вы и "ловите"
Вот вам нужен вы и "ловите"
Вот мне нужен, я и ловлю ))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:33
Цитата:
maxsaf: Вот мне нужен, я и ловлю ))А упреки "можете - не можете" тогда к чему?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:46
Цитата:
Не вам, расслабьтесь
Карачун:
А упреки "можете - не можете" тогда к чему?
А упреки "можете - не можете" тогда к чему?
Не вам, расслабьтесь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6433
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:55
Цитата:
Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным!Нет этого права у недееспособных и находящихся в местах лишения свободы. То есть каждый гражданин старше 40 лет, владеющий госязыком и с высшим образованием может стать президентом! Но увы нет, нужно 5 лет работы на госслужбе. Вопрос: являются ли на основе приведенных данных гражданами РК те кто не имеет 5 летнего стажа госслужбы!
ACROS:
Что вы имеете ввиду??
Что вы имеете ввиду??
Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным!Нет этого права у недееспособных и находящихся в местах лишения свободы. То есть каждый гражданин старше 40 лет, владеющий госязыком и с высшим образованием может стать президентом! Но увы нет, нужно 5 лет работы на госслужбе. Вопрос: являются ли на основе приведенных данных гражданами РК те кто не имеет 5 летнего стажа госслужбы!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6433
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:59
Цитата:
Вы с ним очень похожи! Оба любите провоцировать, просто аудитория разная. Я бы назвал разнонаправленные близнецы! Я честно скажу, не в обычной жизни, а здесь на форуме и в частности во флуде без вас будет скучно. Поэтому я только "За" присутствие вас обоих!
[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 12:00]
maxsaf:
Ну вы же своего номерного в узде держать не можете
Ну вы же своего номерного в узде держать не можете
Вы с ним очень похожи! Оба любите провоцировать, просто аудитория разная. Я бы назвал разнонаправленные близнецы! Я честно скажу, не в обычной жизни, а здесь на форуме и в частности во флуде без вас будет скучно. Поэтому я только "За" присутствие вас обоих!
[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 12:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:21
Цитата:
Да, в принципе этот пункт он как то ПРОТИВОРЕЧИТ норме: "...быть ИЗБРАНЫМ...".
Обыкновенная бюрократическая уловка гос.аппарата что бы через нужное им "сито" отсеять НУГОДНЫХ и НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, так же как и через экзамен для потенциальных кандидатов, по знанию и незнанию и навыкам владения государственного языка.
saba:
являются ли на основе приведенных данных гражданами РК те кто не имеет 5 летнего стажа госслужбы!
являются ли на основе приведенных данных гражданами РК те кто не имеет 5 летнего стажа госслужбы!
Да, в принципе этот пункт он как то ПРОТИВОРЕЧИТ норме: "...быть ИЗБРАНЫМ...".
Обыкновенная бюрократическая уловка гос.аппарата что бы через нужное им "сито" отсеять НУГОДНЫХ и НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, так же как и через экзамен для потенциальных кандидатов, по знанию и незнанию и навыкам владения государственного языка.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:24
Цитата:
Что там неудобного то?
19го разрешили, через неделю запретили.
По моему только упоротый не обратит на это внимание и будет жужжать что ничего не было..
maxsaf:
Ой, как неудобно опять вышло.
Ой, как неудобно опять вышло.
Что там неудобного то?
19го разрешили, через неделю запретили.
По моему только упоротый не обратит на это внимание и будет жужжать что ничего не было..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:25
Цитата:
Я то же: - "..весь мир - бардак и люди ....", пардон - театр и актёры.
"...Скучно живём, господа, скучно..." : Елена Соловей, "Раба любви"
saba:
я только "За" присутствие вас обоих!
я только "За" присутствие вас обоих!
Я то же: - "..весь мир - бардак и люди ....", пардон - театр и актёры.
"...Скучно живём, господа, скучно..." : Елена Соловей, "Раба любви"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:36
Цитата:
Цитата:
По моему ты своей нездоровой манией ко мне даже своих друзей задолбал..
maxsaf:
Цитата:
Вот мне нужен, я и ловлю ))
По моему ты своей нездоровой манией ко мне даже своих друзей задолбал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 13:08
Цитата:
Так это ещё смешнее получилось
Макс как всегда профан не видит дальше собственного носа
Тоесть в светском государстве где есть советы духовенства это духовенство не удосуживаются перед принятием очередной фетвы (закона) посоветоваться с государством?
Завтра они джихад всех неверным обьявят
А через неделю после робкой заявки прокуратура отозвут джихад
А прецедент то создан уже))
Коготочек запущен
Кавказ там радовался неимоверно что можно 4 жены брать (они и так там живут просто теперь официально было бы)
А сейчас что Кавказ скажет? Правильно
Русские их задвигают с их традициями и Верой
Доколе? Доколе будем это терпеть
Россия страна бардак
Все делают что хотят плевав на законы и конституцию
А раз так то крокусы там будут повторяться и повторятся
maxsaf:
Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться? Цитата: Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале. Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности
Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться? Цитата: Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале. Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности
Так это ещё смешнее получилось
Макс как всегда профан не видит дальше собственного носа
Тоесть в светском государстве где есть советы духовенства это духовенство не удосуживаются перед принятием очередной фетвы (закона) посоветоваться с государством?
Завтра они джихад всех неверным обьявят
А через неделю после робкой заявки прокуратура отозвут джихад
А прецедент то создан уже))
Коготочек запущен
Кавказ там радовался неимоверно что можно 4 жены брать (они и так там живут просто теперь официально было бы)
А сейчас что Кавказ скажет? Правильно
Русские их задвигают с их традициями и Верой
Доколе? Доколе будем это терпеть
Россия страна бардак
Все делают что хотят плевав на законы и конституцию
А раз так то крокусы там будут повторяться и повторятся
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 19:11
Цитата:
Пусть скажет, пусть не терпит. Пришло время порядок навести, прибраться немножко, веник и влажная уборка.
abaika95:
А сейчас что Кавказ скажет? Правильно Русские их задвигают с их традициями и Верой Доколе? Доколе будем это терпеть
А сейчас что Кавказ скажет? Правильно Русские их задвигают с их традициями и Верой Доколе? Доколе будем это терпеть
Пусть скажет, пусть не терпит. Пришло время порядок навести, прибраться немножко, веник и влажная уборка.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 19:14
Цитата:
Терпи
111:
По моему ты своей нездоровой манией ко мне
По моему ты своей нездоровой манией ко мне
Терпи
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