Отправлено: - 08:19

maxsaf:

оправдываться ни перед кем не должен

Цитата:А, никто вас и не заставляет и не просит - вы сами ПОСТОЯННО муссируете СМЕШНУЮ тему ценников и якобы связанную с этим ваше псевдо-дессидентство ( на самом деле - все дело очевидно в куске хлеба - и никто вас в этом не осуждает-рыба-глубже: человек-лучше.)