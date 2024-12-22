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≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50796
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
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На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25715
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 24.12.24 - 01:22
#45
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Цитата:
ACROS:
Вы врёте что бы - ОПРАВДАТЬ морально свой отъезд.

Я вообще оправдываться ни перед кем не должен
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7111
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 24.12.24 - 08:19
#46
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Цитата:
maxsaf:
оправдываться ни перед кем не должен


А, никто вас и не заставляет и не просит - вы сами ПОСТОЯННО муссируете СМЕШНУЮ тему ценников и якобы связанную с этим ваше псевдо-дессидентство ( на самом деле - все дело очевидно в куске хлеба - и никто вас в этом не осуждает-рыба-глубже: человек-лучше.)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1740
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 24.12.24 - 18:25
#47
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Цитата:
и в том числе из-за незнания или ПЛОХОГО владения казахским языком


Казалось бы, где ярмарка в немецком городке и знание казахского языка))) Языковой вопрос на разрыв аорты)

Ну неге ты так сразу айтасын, неге ))) ( с )
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