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≡ Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50796
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
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Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7305
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
#1
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Все эти слова я слышал из уст прежних Акимов и заезжих министров,я то думал уже давно все работает,но оказалось влажными мечты,надо же как я отстал от жизни
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1415
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 19:18
#2
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«позволит в у раз увеличить объёмы контейнерных перевозок»
Это буква у в середине слова ....лиард? ;-)

«Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить,»
400 контейнеров на ОРТ в день наверное перерабатывают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7111
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 19:21
#3
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Цитата:
olegggon:
свыше 400 контейнеров принять и отправи


Где то примерно 1,09 контейнера в день.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6433
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 21:20
#4
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Цитата:
olegggon:
Это буква у в середине слова

Недавно слышал такую цифру ундециллион, говорят очень много!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7111
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 21:52
#5
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Цитата:
saba:
такую цифру ундециллион,


Размер очередного штрафа, наверное.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1324
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 22:04
#6
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Завод ГБЖ "строят" эдак с 2004 г. Тогда еще мудрый и несравненный кулинар Мухамеджан Мамаджанович вещал с трибун.
А ССГПО, ну что могу сказать. Даже мне известно, что хвостовое хозяйство уже на грани, ММС просто в дырах - в прямом смысле. Механизмы на износе - масло тоннами льют. А оно, понимаешь вытекает... Про состояние капитальных сооружений фабрики вообще страшно говорить. Лет 20 назад на ММС масло до нулевой отметки пропитало все уровни.
Так что к строительству завода ГБЖ в 2028 от потока может ничего не остаться.
Сходил бы аким по злачным местам. Так ведь не покажут, зальют светлы очи араком и заложат жаёй!

[Исправлено: Мишаня, 23.12.2024 - 22:05]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3772
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 22:57
#7
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Цитата:
Мишаня:
Сходил бы аким по злачным местам

А зачем, проверять же всё равно никто не будет! :lol:
Тут ходи не ходи, казахстанский капиталист, это особый вид капиталиста.
Можно субсидии давать, от налогов освобождать. Итог один, на модернизацию денег не хватает.
И даже последнее, что приходит этим манагерам на ум - повышение тарифов (на модернизацию и ремонт) на всё и вся, утекает в чей то карман.
У Макаревича на этот счёт не плохая песня есть -

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17326
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 24.12.24 - 13:00
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Тут ходи не ходи, казахстанский капиталист, это особый вид капиталиста.

Казахстанский капиталист а точнее чиновник чем то отличается от российского или немецкого?
Приписки, враньё, воровство, очковтирательство у вас в Германии какое-то другое? Цивилизованное?))
Цитата:
Эл-починно:
И даже последнее, что приходит этим манагерам на ум - повышение тарифов

Чё там газ подешевел в германии?)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
566
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 24.12.24 - 14:53
#9
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Все что обещают, не означает, что сделают! Самое главное пообещать. а там трава не расти, ведь идея, это не воплощенная мечта каждого, кто имеет должность! Мечтать не вредно, и за это никакой ответственности. До сих пор никакой ответственности за явную диверсию, саботаж, за бездействия, а это же ведь серьезные преступления! Страна чего-то стоит, если если умеет наказывать провинившихся, особенно тех, кто расхищает бюджетные средства и коррупционными действиями подрывает экономику страны, тем самым, вызывая явное недоверие к власти, хотя бы со стороны 60-ти процентного населения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17326
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 24.12.24 - 16:17
#10
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Цитата:
Строящийся в Костанае завод KIA глава региона называл грандиозным - за расчёт на 70 тыс. автомобилей в год и 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Источник:


ну если не кривить и юлить
то по сути проект выглядит то неплохо
перевели нам российский завод киа взамен самарского (вроде бы симкст поправит)
будем гнать на россию машины
рынок огромный
рабочих мест дофига
и видимо это только начало
костанаю нужно теперь в лужу не упасть и показать то что у нас готовы на сотрудничество идти, без препонов и волокиты
еще заводы из россии к себе перетянуть
тот же завод по производству котлет и булок для всех ресторанов мака темболее сеть в снг всеровно наша оказалась Боранбаевская ))
чем плохо?

Цитата:
Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить, - отмечал аким, стоя на фундаменте будущего сухого порта. - Логистические центры во всём мире работают по минутам. Потому что, если кто-то встанет по тем или иным причинам, следующий состав не сможет зайти. Поэтому мы делаем расчёт, чтобы логистический центр был с запасом.

Источник:


тысяч наверное там должно звучать
400 тысяч контейнеров в год
а не 400 контейнеров
НГ вы не уточнялись? иначе фраза действительно приобретает анекдотичный окрас


Цитата:
На заседании облакимата Аксакалов называл её "самым коротким путём с юга на север":

- Весь грузопоток с юга страны пойдёт через Аркалык. Будет возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Аркалыке. 400 км все перевозчики будут экономить.

На подведении итогов года стало ясно, что это не только кратчайший маршрут с юга на север в разрезе Костанайской области, но и самый быстрый путь к нам для наших тюркских соседей:

- Мы свою часть на будущий год полностью завершим. Реализация проекта сократит маршруты из южных областей страны и из Узбекистана и Кыргызстана в Астану до 600 км. В Костанай и Петропавловск - до 450 км. Значительная экономия для грузовых автомобилей.

Источник:


так вот теперь зачем в аркалыке аэропорт восстанавливают
думают поток будет с юга сильный

Цитата:
Мы должны перерабатывать железную руду, которую традиционно отправляли в другие страны для переработки. Соглашение с акционерами достигнуто, будет построен большой завод по переработке железной руды в продукт горячебрикетированного железа.

Источник:


а в какие мы страны руду отправляли для переработки? правильно в россию
а она нам потихоньку перекрыла рынок
вот добыча и упала
надо россиянам транзит асбеста из свердловской области в индию и иран перекрыть
асбест вредный очень, особенно вагоны идут по полям нашим-плохо
темболее у нас свой есть в житикаре девать некуда))
пусть подумают)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1575
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 24.12.24 - 16:28
#11
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Цитата:
abaika95:
пусть подумают)

Ага,прям забоялись они нас,нах пошлют и дальше будут гнать через нас
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1138
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 24.12.24 - 17:53
#12
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Цитата:
abaika95:
а в какие мы страны руду отправляли для переработки? правильно...

...в Китай в том числе. И с ними мы благополучно жидко обделались самостоятельно, без участия РФ. А про этот завод брикетированного железа пи...жу было еще когда я в институте учился. "Вот-вот, сейчас-сейчас!!"...и уже 17 лет это "сейчас" все никак не случится. Уже какую хрень бесполезную только не соорудили, и цементный, и эту сталелитейку арматурную а железо так досе и не в брикетах.
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