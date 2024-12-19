Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50796
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:09
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на въезде в город 23-метровую копию Эйфелевой башни. По словам акима города Абая Ибраева, этот объект станет «новой визитной карточкой» Лисаковска. Вы согласны с акимом?
Результаты опроса
Результаты опроса
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7111
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:09
Нет, НЕ ПРИЖИВЁТСЯ: - визитная карточка Лисаковки- это ЧИСТОТА и УХОЖЕННОСТЬ города, и большое количество бедных ПЕНСИОНЕРОВ с окрестных ауылов и сёл.
Впрочем если только это на деньги предпринимателей, то ради Бога - пусть строят что хотят, только и содержание этой башни пусть на себя возьмут- а, то кукарекнут, блики фотоогней, в газете напишут, банкет, фуршет,бросание чепчиков воздух и потом как обычно: - бюджет пыхтит и содержит понты эти- казакпайские.
Богатые пенсионеры, кстати, живут в или в Астане, Алма Ате, или на худой конец в Костанае.
[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 16:16]
Впрочем если только это на деньги предпринимателей, то ради Бога - пусть строят что хотят, только и содержание этой башни пусть на себя возьмут- а, то кукарекнут, блики фотоогней, в газете напишут, банкет, фуршет,бросание чепчиков воздух и потом как обычно: - бюджет пыхтит и содержит понты эти- казакпайские.
Богатые пенсионеры, кстати, живут в или в Астане, Алма Ате, или на худой конец в Костанае.
[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 16:16]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 58
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:32
А почему не копию пирамиды Хеопса? Странно, или это как то связанно с тем, что Франция последнее время какой то не здоровый интерес к Казахстану проявляет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1324
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 19.12.24 - 15:55
Скажу просто на ситуацию. Казахстан свободная страна. И не надо считать чужих денег. Захотел предприниматель - согласовал и построил!
"Эйфелева башня никак с нашей историей не связана, это дешевые понты". Понты - это ономастическое соловоблудие, которое также не связано с историей.
Комсомолец все помнят? Он никогда не был тем, чем назван сейчас. Был район, с райцентром в Бурли. И некто Умурзаков чуть ли ни мамой клялся, что будет изменено название только района.
Такие же понты с Семиозерным. Что там исторического с Аулиеколем?
Или это другое? Но тут потрачены государственные деньги! Что ж за частные вцепились? Пусть строят!
"Эйфелева башня никак с нашей историей не связана, это дешевые понты". Понты - это ономастическое соловоблудие, которое также не связано с историей.
Комсомолец все помнят? Он никогда не был тем, чем назван сейчас. Был район, с райцентром в Бурли. И некто Умурзаков чуть ли ни мамой клялся, что будет изменено название только района.
Такие же понты с Семиозерным. Что там исторического с Аулиеколем?
Или это другое? Но тут потрачены государственные деньги! Что ж за частные вцепились? Пусть строят!
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4594
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 22.12.24 - 23:29
Можно еще копию Пизанской башни...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 214
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 24.12.24 - 11:44
Вообще то копия Эйфелевой башни есть если не соврать в Варне, Челябинской области. Это под них закос???
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 24.12.24 - 11:45
Цитата:
В Париже. Есть такая деревня в Челябинской области.
Михаил:
В Париже. Есть такая деревня в Челябинской области.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1575
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 24.12.24 - 11:53
Цитата:
Да их по всему миру сотни
Михаил:
копия Эйфелевой башни
копия Эйфелевой башни
Да их по всему миру сотни
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7111
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 24.12.24 - 15:01
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Навряд ли сами предприниматели изъявили такое желание: - скорее всего им "подсказали" с высоких кабинетов - два мировых рекорда Гинесса, акима Камыстинского района не дают покоя многим его коллегам- чем бы таким удивить, чем бы, чем бы - карнавал уже есть, порядок и чистота есть в городе, медвытрезвитель за черту города - что бы ещё сделать ТАКОГО??
Сабыр:
Цитата:
Skeptic:
Цитата:
bgb:
Навряд ли сами предприниматели изъявили такое желание: - скорее всего им "подсказали" с высоких кабинетов - два мировых рекорда Гинесса, акима Камыстинского района не дают покоя многим его коллегам- чем бы таким удивить, чем бы, чем бы - карнавал уже есть, порядок и чистота есть в городе, медвытрезвитель за черту города - что бы ещё сделать ТАКОГО??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17326
Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 24.12.24 - 15:44
это частные инвестиции могут строить что хотят
байтерек же прижился и башня приживется
при этом Эйфелева башня никак не связана с нашей историей и по сути это понты (не дешевые)
а в целом мне всеровно пусть строят что хотят тем более
это частные инвестиции
опять у нг опросник поломанный
байтерек же прижился и башня приживется
при этом Эйфелева башня никак не связана с нашей историей и по сути это понты (не дешевые)
а в целом мне всеровно пусть строят что хотят тем более
это частные инвестиции
опять у нг опросник поломанный
В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...
Отправлено: 24.12.24 - 17:20
Цитата:
Построить хороший современный приют для бездомных животных.
"По мировым стандартам", как наши чиновники любят говорить.
[Исправлено: Skeptic, 24.12.2024 - 18:21]
ACROS:
что бы ещё сделать ТАКОГО??
что бы ещё сделать ТАКОГО??
Построить хороший современный приют для бездомных животных.
"По мировым стандартам", как наши чиновники любят говорить.
[Исправлено: Skeptic, 24.12.2024 - 18:21]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 79
|Зарегистрированные пользователи: simkst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать