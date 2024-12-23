Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале. Читать новость
Завод ГБЖ "строят" эдак с 2004 г. Тогда еще мудрый и несравненный кулинар Мухамеджан Мамаджанович вещал с трибун. А ССГПО, ну что могу сказать. Даже мне известно, что хвостовое хозяйство уже на грани, ММС просто в дырах - в прямом смысле. Механизмы на износе - масло тоннами льют. А оно, понимаешь вытекает... Про состояние капитальных сооружений фабрики вообще страшно говорить. Лет 20 назад на ММС масло до нулевой отметки пропитало все уровни. Так что к строительству завода ГБЖ в 2028 от потока может ничего не остаться. Сходил бы аким по злачным местам. Так ведь не покажут, зальют светлы очи араком и заложат жаёй!
А зачем, проверять же всё равно никто не будет! Тут ходи не ходи, казахстанский капиталист, это особый вид капиталиста. Можно субсидии давать, от налогов освобождать. Итог один, на модернизацию денег не хватает. И даже последнее, что приходит этим манагерам на ум - повышение тарифов (на модернизацию и ремонт) на всё и вся, утекает в чей то карман. У Макаревича на этот счёт не плохая песня есть -
Все что обещают, не означает, что сделают! Самое главное пообещать. а там трава не расти, ведь идея, это не воплощенная мечта каждого, кто имеет должность! Мечтать не вредно, и за это никакой ответственности. До сих пор никакой ответственности за явную диверсию, саботаж, за бездействия, а это же ведь серьезные преступления! Страна чего-то стоит, если если умеет наказывать провинившихся, особенно тех, кто расхищает бюджетные средства и коррупционными действиями подрывает экономику страны, тем самым, вызывая явное недоверие к власти, хотя бы со стороны 60-ти процентного населения.
ну если не кривить и юлить то по сути проект выглядит то неплохо перевели нам российский завод киа взамен самарского (вроде бы симкст поправит) будем гнать на россию машины рынок огромный рабочих мест дофига и видимо это только начало костанаю нужно теперь в лужу не упасть и показать то что у нас готовы на сотрудничество идти, без препонов и волокиты еще заводы из россии к себе перетянуть тот же завод по производству котлет и булок для всех ресторанов мака темболее сеть в снг всеровно наша оказалась Боранбаевская )) чем плохо?
Цитата:
Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить, - отмечал аким, стоя на фундаменте будущего сухого порта. - Логистические центры во всём мире работают по минутам. Потому что, если кто-то встанет по тем или иным причинам, следующий состав не сможет зайти. Поэтому мы делаем расчёт, чтобы логистический центр был с запасом.
тысяч наверное там должно звучать 400 тысяч контейнеров в год а не 400 контейнеров НГ вы не уточнялись? иначе фраза действительно приобретает анекдотичный окрас
Цитата:
На заседании облакимата Аксакалов называл её "самым коротким путём с юга на север":
- Весь грузопоток с юга страны пойдёт через Аркалык. Будет возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Аркалыке. 400 км все перевозчики будут экономить.
На подведении итогов года стало ясно, что это не только кратчайший маршрут с юга на север в разрезе Костанайской области, но и самый быстрый путь к нам для наших тюркских соседей:
- Мы свою часть на будущий год полностью завершим. Реализация проекта сократит маршруты из южных областей страны и из Узбекистана и Кыргызстана в Астану до 600 км. В Костанай и Петропавловск - до 450 км. Значительная экономия для грузовых автомобилей.
так вот теперь зачем в аркалыке аэропорт восстанавливают думают поток будет с юга сильный
Цитата:
Мы должны перерабатывать железную руду, которую традиционно отправляли в другие страны для переработки. Соглашение с акционерами достигнуто, будет построен большой завод по переработке железной руды в продукт горячебрикетированного железа.
а в какие мы страны руду отправляли для переработки? правильно в россию а она нам потихоньку перекрыла рынок вот добыча и упала надо россиянам транзит асбеста из свердловской области в индию и иран перекрыть асбест вредный очень, особенно вагоны идут по полям нашим-плохо темболее у нас свой есть в житикаре девать некуда)) пусть подумают)
abaika95: а в какие мы страны руду отправляли для переработки? правильно...
...в Китай в том числе. И с ними мы благополучно жидко обделались самостоятельно, без участия РФ. А про этот завод брикетированного железа пи...жу было еще когда я в институте учился. "Вот-вот, сейчас-сейчас!!"...и уже 17 лет это "сейчас" все никак не случится. Уже какую хрень бесполезную только не соорудили, и цементный, и эту сталелитейку арматурную а железо так досе и не в брикетах.
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