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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54602 Строящийся в Костанае завод KIA глава региона называл грандиозным - за расчёт на 70 тыс. автомобилей в год и 1,5 тыс. новых рабочих мест.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54602 Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить, - отмечал аким, стоя на фундаменте будущего сухого порта. - Логистические центры во всём мире работают по минутам. Потому что, если кто-то встанет по тем или иным причинам, следующий состав не сможет зайти. Поэтому мы делаем расчёт, чтобы логистический центр был с запасом.Источник:





- Весь грузопоток с юга страны пойдёт через Аркалык. Будет возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Аркалыке. 400 км все перевозчики будут экономить.



На подведении итогов года стало ясно, что это не только кратчайший маршрут с юга на север в разрезе Костанайской области, но и самый быстрый путь к нам для наших тюркских соседей:



- Мы свою часть на будущий год полностью завершим. Реализация проекта сократит маршруты из южных областей страны и из Узбекистана и Кыргызстана в Астану до 600 км. В Костанай и Петропавловск - до 450 км. Значительная экономия для грузовых автомобилей.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54602 На заседании облакимата Аксакалов называл её "самым коротким путём с юга на север":- Весь грузопоток с юга страны пойдёт через Аркалык. Будет возможность развиваться малому и среднему бизнесу в Аркалыке. 400 км все перевозчики будут экономить.На подведении итогов года стало ясно, что это не только кратчайший маршрут с юга на север в разрезе Костанайской области, но и самый быстрый путь к нам для наших тюркских соседей:- Мы свою часть на будущий год полностью завершим. Реализация проекта сократит маршруты из южных областей страны и из Узбекистана и Кыргызстана в Астану до 600 км. В Костанай и Петропавловск - до 450 км. Значительная экономия для грузовых автомобилей.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54602 Мы должны перерабатывать железную руду, которую традиционно отправляли в другие страны для переработки. Соглашение с акционерами достигнуто, будет построен большой завод по переработке железной руды в продукт горячебрикетированного железа.Источник:

Цитата:ну если не кривить и юлитьто по сути проект выглядит то неплохоперевели нам российский завод киа взамен самарского (вроде бы симкст поправит)будем гнать на россию машинырынок огромныйрабочих мест дофигаи видимо это только началокостанаю нужно теперь в лужу не упасть и показать то что у нас готовы на сотрудничество идти, без препонов и волокитыеще заводы из россии к себе перетянутьтот же завод по производству котлет и булок для всех ресторанов мака темболее сеть в снг всеровно наша оказалась Боранбаевская ))чем плохо?Цитата:тысяч наверное там должно звучать400 тысяч контейнеров в года не 400 контейнеровНГ вы не уточнялись? иначе фраза действительно приобретает анекдотичный окрасЦитата:так вот теперь зачем в аркалыке аэропорт восстанавливаютдумают поток будет с юга сильныйЦитата:а в какие мы страны руду отправляли для переработки? правильно в россиюа она нам потихоньку перекрыла рыноквот добыча и упаланадо россиянам транзит асбеста из свердловской области в индию и иран перекрытьасбест вредный очень, особенно вагоны идут по полям нашим-плохотемболее у нас свой есть в житикаре девать некуда))пусть подумают)