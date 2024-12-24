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≡ Плохой интернет на трассах в Казахстане - названы сроки решения проблемы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50793
Плохой интернет на трассах в Казахстане - названы сроки решения проблемы
Отправлено: 24.12.24 - 12:10
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"На основании анализа определили 243 точки, где необходимо дополнительно устанавливать антенно-мачтовые сооружения", - заявил Вице-министр цифрового развития Ростислав Коняшкин.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1102
Re: Плохой интернет на трассах в Казахстане - названы сроки...
Отправлено: 24.12.24 - 12:10
#1
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А то что в центре Костаная нет интернета (спасибо акимату за снятые и неубранные провода), дела никому нет?
Самый центр области - и без связи. Зато в поездах и на трассах надо. Молодцы!
Век цифровизации, а интернет приходится как металлоискателем находить. Тарифы растут, а качество связи -нет.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
563
Плохой интернет на трассах в Казахстане - названы сроки решения проблемы
Отправлено: 24.12.24 - 14:08
#2
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В городе, в районе КЖБИ, микрорайонов, Интернет толком не работает, и зависает, видимо сказывается количество абонентов, которые образуются от желания получить побольше доход, и нежелания модернизировать процесс работы. При этом ссылаются, что Интернет плохой из-за внешних врагов, которые гасят связь! В общем хаос за наши деньги, с целью получить еще больше доходов!

[Исправлено: абике, 24.12.2024 - 15:12]
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