Re: Плохой интернет на трассах в Казахстане - названы сроки...

Отправлено: - 12:10

А то что в центре Костаная нет интернета (спасибо акимату за снятые и неубранные провода), дела никому нет?

Самый центр области - и без связи. Зато в поездах и на трассах надо. Молодцы!

Век цифровизации, а интернет приходится как металлоискателем находить. Тарифы растут, а качество связи -нет.