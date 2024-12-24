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≡ Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50793
Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция в Костанайской области
Отправлено: 24.12.24 - 13:29
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Гражданина ближнего зарубежья, который занимался пассажирскими перевозками, не имея на то соответствующих разрешений, задержали сотрудники полиции 20 декабря в Лисаковске.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1574
Re: Таксиста-нелегала на "Альфарде" задержала полиция...
Отправлено: 24.12.24 - 13:29
#1
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Выщимите все эти капсулы смерти с дороги! Прям охоту на них устройте!
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