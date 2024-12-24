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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25713
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:19
#436
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Цитата:
ACROS:
мелкий торговец железа, причём б/у, не так разве ?

Нет, не так, я не торговец, и уж тем более не б/у железа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25713
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:20
#437
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Цитата:
Карачун:
Вот вам нужен вы и "ловите"

Вот мне нужен, я и ловлю ))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1137
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:33
#438
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Цитата:
maxsaf: Вот мне нужен, я и ловлю ))
А упреки "можете - не можете" тогда к чему?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25713
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:46
#439
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Цитата:
Карачун:
А упреки "можете - не можете" тогда к чему?

Не вам, расслабьтесь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6433
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:55
#440
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Цитата:
ACROS:
Что вы имеете ввиду??

Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным!Нет этого права у недееспособных и находящихся в местах лишения свободы. То есть каждый гражданин старше 40 лет, владеющий госязыком и с высшим образованием может стать президентом! Но увы нет, нужно 5 лет работы на госслужбе. Вопрос: являются ли на основе приведенных данных гражданами РК те кто не имеет 5 летнего стажа госслужбы!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6433
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 10:59
#441
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Цитата:
maxsaf:
Ну вы же своего номерного в узде держать не можете

Вы с ним очень похожи! Оба любите провоцировать, просто аудитория разная. Я бы назвал разнонаправленные близнецы! Я честно скажу, не в обычной жизни, а здесь на форуме и в частности во флуде без вас будет скучно. Поэтому я только "За" присутствие вас обоих!

[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 12:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7110
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:21
#442
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Цитата:
saba:
являются ли на основе приведенных данных гражданами РК те кто не имеет 5 летнего стажа госслужбы!


Да, в принципе этот пункт он как то ПРОТИВОРЕЧИТ норме: "...быть ИЗБРАНЫМ...".
Обыкновенная бюрократическая уловка гос.аппарата что бы через нужное им "сито" отсеять НУГОДНЫХ и НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, так же как и через экзамен для потенциальных кандидатов, по знанию и незнанию и навыкам владения государственного языка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:24
#443
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Цитата:
maxsaf:
Ой, как неудобно опять вышло.

Что там неудобного то?
19го разрешили, через неделю запретили.
По моему только упоротый не обратит на это внимание и будет жужжать что ничего не было..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7110
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:25
#444
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Цитата:
saba:
я только "За" присутствие вас обоих!


Я то же: - "..весь мир - бардак и люди ....", пардон - театр и актёры.
"...Скучно живём, господа, скучно..." : Елена Соловей, "Раба любви"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 11:36
#445
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вот мне нужен, я и ловлю ))


По моему ты своей нездоровой манией ко мне даже своих друзей задолбал..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 13:08
#446
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Цитата:
maxsaf:
Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться? Цитата: Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале. Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности

Так это ещё смешнее получилось

Макс как всегда профан не видит дальше собственного носа

Тоесть в светском государстве где есть советы духовенства это духовенство не удосуживаются перед принятием очередной фетвы (закона) посоветоваться с государством?
Завтра они джихад всех неверным обьявят
А через неделю после робкой заявки прокуратура отозвут джихад
А прецедент то создан уже))
Коготочек запущен
Кавказ там радовался неимоверно что можно 4 жены брать (они и так там живут просто теперь официально было бы)
А сейчас что Кавказ скажет? Правильно
Русские их задвигают с их традициями и Верой
Доколе? Доколе будем это терпеть

Россия страна бардак
Все делают что хотят плевав на законы и конституцию
А раз так то крокусы там будут повторяться и повторятся
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