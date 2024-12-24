Отправлено: - 10:59

maxsaf:

Ну вы же своего номерного в узде держать не можете

[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 12:00]

Цитата:Вы с ним очень похожи! Оба любите провоцировать, просто аудитория разная. Я бы назвал разнонаправленные близнецы! Я честно скажу, не в обычной жизни, а здесь на форуме и в частности во флуде без вас будет скучно. Поэтому я только "За" присутствие вас обоих!