Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале. Читать новость
Завод ГБЖ "строят" эдак с 2004 г. Тогда еще мудрый и несравненный кулинар Мухамеджан Мамаджанович вещал с трибун. А ССГПО, ну что могу сказать. Даже мне известно, что хвостовое хозяйство уже на грани, ММС просто в дырах - в прямом смысле. Механизмы на износе - масло тоннами льют. А оно, понимаешь вытекает... Про состояние капитальных сооружений фабрики вообще страшно говорить. Лет 20 назад на ММС масло до нулевой отметки пропитало все уровни. Так что к строительству завода ГБЖ в 2028 от потока может ничего не остаться. Сходил бы аким по злачным местам. Так ведь не покажут, зальют светлы очи араком и заложат жаёй!
А зачем, проверять же всё равно никто не будет! Тут ходи не ходи, казахстанский капиталист, это особый вид капиталиста. Можно субсидии давать, от налогов освобождать. Итог один, на модернизацию денег не хватает. И даже последнее, что приходит этим манагерам на ум - повышение тарифов (на модернизацию и ремонт) на всё и вся, утекает в чей то карман. У Макаревича на этот счёт не плохая песня есть -
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