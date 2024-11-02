Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, пусть радостью наполнится этот осенний день, сказочники просыпайтесь поскорей, сразу всем станет веселей!
Друзья, всем желаю мира, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!
saba: В Ютубе попалось нечаянно, опрос населения в городе Шахты Ростовской области, Глас народа называется, блогер квадроберов в городе искал и попутно про проблемы спрашивал. Прямая речь:"Самая главная проблема это деградация населения, народ деградирует, а виновата в этом Америка, я так считаю!".Занавес.
Карачун: Хороший выбор. Во-первых безопасно, во-вторых полностью снимает всю ответственность.Вообще америка замечательная страна и ей нужно бы быть благодарными только за то что на нее можно списать всю свою тупорылость, лень и безволие.
Kairat stayer: Да уж, у великих россиян, во всех бедах виноваты проклятые Америка и Запад, как у наших сказочников на форуме, но конечно, не в коем случае, не они сами. Проще сказать, что виновен кто-то другой во всех наших бедах.
Глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.
saba: Всё пропало! Демография вообще рухнет вниз, если снега для смешных фигур (изменено на смешные фигуры, на мой взгляд, как то не очень корректно и не культурно, хоть и литературное слово было использовано) не хватает! Что будет, что будет!
Kairat stayer: На мой взгляд у великих россиян большие проблемы с демографией и им не до шуток. Одними смешными фигурами их не решить, настоящая крутая движуха нужна. Виталий грозился им помочь, вроде не преуспел пока, хочет со временем переехать, вот тогда наверное и подсобит. Утрируя и метафорически говоря, от ранее поуехавщих особого толка нет, в баклуши бьют и пока на печах просто лежать, без движухи. Старение населения продолжается, а бабы мало рожают, мужики частично на СВО и.т.д.
Друзья, приближается самый радостный, добрый, волшебный и чудесный праздник - Новый год! Пусть Новый 2025 год - будет полон позитива, насыщен радостными и приятными событиями и все мечты и желания сбудутся!
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