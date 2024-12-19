Re: В Лисаковске обсуждают планы предпринимателей построить на...

Отправлено: - 15:55

Скажу просто на ситуацию. Казахстан свободная страна. И не надо считать чужих денег. Захотел предприниматель - согласовал и построил!

"Эйфелева башня никак с нашей историей не связана, это дешевые понты". Понты - это ономастическое соловоблудие, которое также не связано с историей.

Комсомолец все помнят? Он никогда не был тем, чем назван сейчас. Был район, с райцентром в Бурли. И некто Умурзаков чуть ли ни мамой клялся, что будет изменено название только района.

Такие же понты с Семиозерным. Что там исторического с Аулиеколем?

Или это другое? Но тут потрачены государственные деньги! Что ж за частные вцепились? Пусть строят!