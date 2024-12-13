Отправлено: - 16:41





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54511 Сегодня, 13 декабря, полиция сообщила, что мать ребенка нашли, и теперь она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего.Источник:

Цитата:Такую горе мамашу необходимо наказать. Зачем было оставлять ребёнка в беспомощном состоянии . Можно было отвезти за ручку в полицию ,там бы наверняка нашли бы выход и помогли. Спасибо хоть догадалась оставить свои координаты