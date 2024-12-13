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≡ Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50792
Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
Отправлено: 13.12.24 - 16:41
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На днях в социальных сетях горожане стали распространять информацию о найденном на автобусной остановке 4-летнем малыше. Ребенок сказал, что он из Степногорска, а зовут его Ынтымак. С собой у мальчика был пакет вещей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2168
Re: Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
Отправлено: 13.12.24 - 16:41
#1
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Цитата:
Сегодня, 13 декабря, полиция сообщила, что мать ребенка нашли, и теперь она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего.

Источник:


Такую горе мамашу необходимо наказать. Зачем было оставлять ребёнка в беспомощном состоянии . Можно было отвезти за ручку в полицию ,там бы наверняка нашли бы выход и помогли. Спасибо хоть догадалась оставить свои координаты
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17320
Re: Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
Отправлено: 13.12.24 - 17:19
#2
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Цитата:
Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ


Скоро статьи будут уже так подписаны
Материал создан и отредактирован с помощью ИИ
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3483
Re: Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
Отправлено: 13.12.24 - 18:48
#3
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Цитата:
abaika95:
Материал создан и отредактирован с помощью ИИ

Вот тут я с тобой согласен. Всегда смотрю новости по Рамблеру. А в последнее время им ленту новостей подбирает ИИ. Такая хрень пошла! Читать нечего.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25713
Re: Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
Отправлено: 24.12.24 - 10:52
#4
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Цитата:
abaika95:
Скоро статьи будут уже так подписаны Материал создан и отредактирован с помощью ИИ

Комментарии к новости отредактированы ИИ-нурботом #95. Все недовольные комментаторы прошли исправительно-коррекционную процедуру. :lol:
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
243
Маленького мальчика оставили на остановке в Рудном
Отправлено: 24.12.24 - 11:39
#5
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Сестре на 65 летие , *попросил* Copilot написать поздравление /стих *65 .... ягодка опять*
Нейронка уточнила= Размер стиха? Ямб, хорей, дактиль? Или ты предпочитаешь свободную стихотворную форму?
Попробовал с добрый десяток вариантов в стиле Пушкина, Есенина, Ахматовой, Евтушенко,Северянина

ответ сестры -Привет! Прикольно, спасибо🌹нейросеть конечно льстит, но приятно!

на запрос нарисуй нейронка выдала

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