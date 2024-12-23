Отправлено: - 23:29

saba:

традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!

Цитата:......советские традиции сегодня не в традиции,хочу заметить мы уже как 30ть годков живём без таковых,наши слуги народа которые сегодня учились в заморских странах вот что имеем......