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«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50792
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 23.12.24 - 23:01
- Людей выгоняют, выживают из своих домов застройщики, власти отнимают дома, так же, как и у нас, - высказался в прениях Валерий Кулыга. - Настанет время и вам придётся отвечать всем: и тем, кто приказывал, и тем, кто исполнял.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1102
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:01
Гиблое дело. Все равно , что мочиться на вентилятор - вроде и сделал свое дело, но по уши забрызган. Не слышит людей слышащее государство. Думаю что только открытое письмо в администрацию президента и несколько показательно осуждённых чиновников смогут остановить эту вакханалию . а так - только терпеть и все... Увы. Демократия, власть народа , щщщщас.
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:06
Суд по идее должен быть независим от государства, но увы! Нет у нас такой традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1779
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:29
Цитата:
......советские традиции сегодня не в традиции,хочу заметить мы уже как 30ть годков живём без таковых,наши слуги народа которые сегодня учились в заморских странах вот что имеем......
saba:
традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!
традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!
......советские традиции сегодня не в традиции,хочу заметить мы уже как 30ть годков живём без таковых,наши слуги народа которые сегодня учились в заморских странах вот что имеем......
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1332
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 08:45
Смешная сумма компенсации удивляет. Особенно, когда остановочные павильоны сами чиновники устанавливают по 40 миллионов. А тут жилой дом, с коммуникациями и всего 26 миллионов? Этого на однушку не хватит.
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 09:04
Цитата:
Наши судьи в основном в наших и российских Вузах учились. Дело не в образовании, в заморских странах, как раз таки там суд независим от государства, у нас именно традиции, против государства не при ,себе дороже выйдет! Мне предлагали судиться с МСХ, когда дело в суде против их дочки РГККП выиграл, но я просто махнул рукой
[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 10:04]
родом из Шанхая2022:
учились в заморских странах вот
учились в заморских странах вот
Наши судьи в основном в наших и российских Вузах учились. Дело не в образовании, в заморских странах, как раз таки там суд независим от государства, у нас именно традиции, против государства не при ,себе дороже выйдет! Мне предлагали судиться с МСХ, когда дело в суде против их дочки РГККП выиграл, но я просто махнул рукой
[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 10:04]
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 09:06
Цитата:
Вы где живёте в Алматы?
Дантист:
Этого на однушку не хватит.
Этого на однушку не хватит.
Вы где живёте в Алматы?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10157
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 09:28
Цитата:
Сумма действительно смешная,участок 10 соток в самом центре города раза в 2 дороже должен быть не меньше.
Дантист:
А тут жилой дом, с коммуникациями и всего 26 миллионов?
А тут жилой дом, с коммуникациями и всего 26 миллионов?
Сумма действительно смешная,участок 10 соток в самом центре города раза в 2 дороже должен быть не меньше.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7110
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 09:29
Цитата://Стыдно и обидно за чиновников»
Стыдно - это понятно, а обидно- почему ??
Они себя, любимых - никогда не обижают: - их президент если что и зарплаты им повышает и не трогать бросит, и не критиковать без надобности - а то работать некому будет и если что - не судить строго - потому что ВСЁ что они ДЕЛАЮТ и НЕДЕЛАЮТ - без ЗЛОГО умвсла.
Стыдно - это понятно, а обидно- почему ??
Они себя, любимых - никогда не обижают: - их президент если что и зарплаты им повышает и не трогать бросит, и не критиковать без надобности - а то работать некому будет и если что - не судить строго - потому что ВСЁ что они ДЕЛАЮТ и НЕДЕЛАЮТ - без ЗЛОГО умвсла.
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 10:04
Надо закон принять такой, по которому акимат получил бы право просто выгонять людей из домов на улицу, если акиму приспичит как-то использовать их участок. По крайней мере, честно будет. Власть - всё, люди - ничто.
Зачем устраивать этот цирк с судами, если суд у нас не закон защищает, а служит исключительно интересам власть имущих? Все решения выносятся в пользу "государства", даже при очевидном отсутствии в них здравого смысла. Я уже не говорю о справедливости...
Зачем устраивать этот цирк с судами, если суд у нас не закон защищает, а служит исключительно интересам власть имущих? Все решения выносятся в пользу "государства", даже при очевидном отсутствии в них здравого смысла. Я уже не говорю о справедливости...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42671
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 11:29
Да, выселили значит и дали цену двушки..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1102
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 11:34
Цитата:
А зачем? Если есть конституция, которая ЗАПРЕЩАЕТ им это делать, но им плевать.
Skeptic:
Надо закон принять такой, по которому акимат получил бы право просто выгонять людей из домов на улицу, если акиму приспичит как-то использовать их участок.
Надо закон принять такой, по которому акимат получил бы право просто выгонять людей из домов на улицу, если акиму приспичит как-то использовать их участок.
А зачем? Если есть конституция, которая ЗАПРЕЩАЕТ им это делать, но им плевать.
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 11:44
Цитата:
Конституция у нас написана так, что каждый может прочитать её по своему.
А тут закон, прямо и недвусмысленно дающий акимам неограниченные права.
vofkakst:
Конституция у нас написана так, что каждый может прочитать её по своему.
А тут закон, прямо и недвусмысленно дающий акимам неограниченные права.
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